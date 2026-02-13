【動画あり】絶品『さっぱりゆず大根』の作り方。失敗しない干し方と漬け方のコツ

みずみずしい大根が手に入ったら、冬の手仕事に〈ゆず大根〉を。工程はシンプルですが、切って、干して、待つ。そのひとつひとつを丁寧に重ねていきます。

手をかけた分だけ、ちゃんとおいしい。香りよし歯ごたえよしで、パリポリと箸がすすむ一品。作り方は、動画とあわせてチェックしてみてください！

『ゆず大根』のレシピ

材料（作りやすい分量）

大根……10cm（約400g）

赤唐辛子（種を取る）……1/2本

昆布（3×3cm）……2枚

ゆずの皮（2×4cm）のせん切り……1枚分※1

塩（粒が粗めのもの）……約3g※2

〈A〉

砂糖……小さじ2

酢……小さじ2

※1 ゆずの皮の白い部分は苦みがあるので取り除く。

※2 塩は干し終わった大根の重量の2％。

作り方

（1）大根は皮を厚くむき、長さ5cm、1.5cm角くらいの棒状に切る。

平らなざるに並べ、しんなりするまで半日〜1日風干しする。

※外に干せる場所がない場合、風の通る涼しい室内に置いて。

指でつまんで大根が折れずに曲がるくらい柔らかくなればOK。

（2）（1）の大根の重さを量り、その2％分の塩を用意する。ポリ袋に（1）と塩を入れ、振り混ぜて大根に塩をなじませる。

袋の中の空気を抜いて口を閉じ、バットの上に置く。もう一枚バットを重ねて重しをのせ、室温で半日漬ける。

（3） 大根から水分が出てしんなりしたら、袋にたまった汁を捨てる。〈A〉 を加えてかるくもんでなじませ、赤唐辛子、昆布、ゆずの皮を加える。

袋の中の空気を抜いて口を閉じ、室温で1日漬けたらでき上がり。翌日以降は冷蔵庫で保存する。冷蔵で約2週間保存可能。

※昆布からぬめりが出てきたら、昆布だけ取り出す。

作り方を動画でチェック！

特別な材料はいらないけれど、きちんと手をかけた味。ごはんのおともにも、箸休めにも、あるとうれしい存在です。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）