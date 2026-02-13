アイドルグループ「Nü FEEL.」（読み：ニューフィール）の鈴木愛來さんが脳梗塞を発症し、入院治療に取り組んでいることを所属事務所が公表しました。



【写真を見る】【 Nü FEEL. 】鈴木愛來（すずき・さら）さん 脳梗塞を公表 新メンバーとしてお披露目予定だった今月14日(土)開催のイベントは欠席に





所属事務所は「この度、Nü FEEL.新メンバーの鈴木愛來が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします」「現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております」と、「Nü FEEL.」公式Xに掲載した文書で公表しました。

さらに「2月14日（土）開催のイベント『Nü FEEL.1st Fan Meeting-Sweet Time-』への鈴木愛來の出演は、療養を優先していただくため、運営判断としてお休みいただくことと致しました」と報告しています。









鈴木さんは、2023年8月にSKE48の12期生オーディションに合格して活躍。2025年2月いっぱいでSKE48としての活動を終了しましたが、今年1月に「Nü FEEL.」に加入することを公表していました。

今回の発症は、イベントでのお披露目を直前に控えた中に起きたもので、ファンからは回復を願う声や気遣いのコメントが多数集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】