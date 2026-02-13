キリンホールディングス<2503.T>は１３日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算とともに、２６年１２月期の業績予想と自社株買いの実施を発表した。今期の売上高は前期比１．９％増の２兆４８００億円、最終利益は同５．７％増の１５６０億円を計画する。年間配当予想は同２円増配の７６円とした。



競合のサイバー攻撃に伴う影響の反動で事業利益は減益を計画するものの、一時発生コストの抑制により最終増益につなげる。自社株買いは総数５０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の６．２％）、総額８００億円を上限とし、３月６日から来年２月１２日の間に実施。また今年３月３日に自社株９８００万株（発行済み株式総数の１０．７％）を消却する予定。今回発表した自社株買いの分に関しては、取得株式の全数を来年３月２日に消却する。



２５年１２月期の売上高は前の期比４．１％増の２兆４３３３億６３００万円、最終利益は同２．５倍の１４７５億４２００万円だった。



出所：MINKABU PRESS