水戸や町田で新外国籍選手の登録が完了、C大阪はU-17代表DFら2種登録
Jリーグは13日、登録選手の追加・抹消を発表した。J1では水戸ホーリーホックが新外国人FWのマテウス・レイリアを登録。セレッソ大阪は2種登録でMF塩尻哲平とU-17日本代表DFエゼモクェ・チメヅェ海の登録を完了している。
一方でアビスパ福岡は、スロバキア1部のスロバン・ブラチスラバに期限付き移籍することになったMF松岡大起の登録を抹消している。
J2ではRB大宮アルディージャが獲得したMFカウアン・ディニースを登録。J3ではザスパ群馬が獲得したDFキム・グニルの登録などが完了している。
■J1
水戸ホーリーホック
70 FWマテウス・レイリア
FC町田ゼルビア
24 DFキム・ミンテ
セレッソ大阪
42 MF塩尻哲平(2種)
43 DFエゼモクェ・チメヅェ海(2種)
■J2
ヴァンラーレ八戸
22 DF本多康太郎
RB大宮アルディージャ
8 MFカウアン・ディニース
湘南ベルマーレ
16 MFアルトゥール・シルバ
■J3
福島ユナイテッドFC
21 DFチェ・ドヒョン
ザスパ群馬
5 DFキム・グニル
