　Jリーグは13日、登録選手の追加・抹消を発表した。J1では水戸ホーリーホックが新外国人FWのマテウス・レイリアを登録。セレッソ大阪は2種登録でMF塩尻哲平とU-17日本代表DFエゼモクェ・チメヅェ海の登録を完了している。

　一方でアビスパ福岡は、スロバキア1部のスロバン・ブラチスラバに期限付き移籍することになったMF松岡大起の登録を抹消している。

　J2ではRB大宮アルディージャが獲得したMFカウアン・ディニースを登録。J3ではザスパ群馬が獲得したDFキム・グニルの登録などが完了している。

■J1

水戸ホーリーホック

70 FWマテウス・レイリア

FC町田ゼルビア

24 DFキム・ミンテ

セレッソ大阪

42 MF塩尻哲平(2種)

43 DFエゼモクェ・チメヅェ海(2種)

■J2

ヴァンラーレ八戸

22 DF本多康太郎

RB大宮アルディージャ

8 MFカウアン・ディニース

湘南ベルマーレ

16 MFアルトゥール・シルバ

■J3

福島ユナイテッドFC

21 DFチェ・ドヒョン

ザスパ群馬

5 DFキム・グニル