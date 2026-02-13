¥ì¥ó¥¸¤Ç7Ê¬¡ªÆ¦ÉåÆþ¤ê¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ä¤¯¤Í¡×¤¬ºî¤êÃÖ¤¤ËºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÉÔÂ¤â²ò¾Ã¡Ú¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¡ª¡Ý14kg¤ò³ð¤¨¤¿¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¸º¤é¤µ¤º¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯Äã»é¼Á¿©¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ½Å¥À¥¦¥ó¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡ª¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ìý¤ò¹µ¤¨¡¢Æù¤äµû¤Ê¤É¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤³¤È¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢¤à¤·¤í¤ä¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÌÜ°Â¤Ï1¿©20g°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÈëºö¤òÅÁ¼ø¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¤ª¤«¤º¤ÎÁÇ¡×¡¢¤Ä¤¯¤Í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤È¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
▷¥Ï¥ë¤µ¤ó
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼73Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡£45ºÐ¤Î¤È¤¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÆâÂ¡»éËÃ·¿ÈîËþ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¡£Äã»é¼Á¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kanal_recipe ¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª ¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¿·¾ï¼± ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©Æ²¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Ç14kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤â10kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ª
¢£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ä¤»¤Ä¤¯¤Í
¤Ä¤Ê¤®¤ËÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¶¯²½
¡ãºàÎÁ¡¦ºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡ä
¡öÁ´ÎÌ¤Ç424kcal¡¿±öÊ¬3.7g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á46.2g¡¢»é¼Á1.6g
¡¦¤È¤ê¤à¤Í¤Ò¤Æù¡¦¡¦¡¦ 200g
¡¦¸¨¤´¤·Æ¦Éå ¡¦¡¦¡¦150g
¡¦¤¨¤Î¤¡¦¡¦¡¦ 1ÂÞ¡ÊÌó100g¡Ë
¡¦ÇòºÚ ¡¦¡¦¡¦2Ëç
¢£A
¡¡¨¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸2/3
¡¡¨¦¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¡¦¡¦¡¦³ÆÂç¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦¼ò ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸1
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥¤¨¤Î¤¤Ï1cmÄ¹¤µ¡¢ÇòºÚ¤Ï²£2cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢Æ¦Éå¤Ï·Ú¤¯¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¨¤Î¤¡¢Æ¦Éå¡¢¤Ò¤Æù¡¢A¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÎý¤êº®¤¼¤ë¡£
2¡¥Ìó16¡ß16¡ß¹â¤µ5.5cm¤ÎÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÇòºÚ¤òÉß¤¡¢1¤ÎÆù¤À¤Í¤ò¥«¥ì¡¼¥¹¥×¡¼¥ó2¸Ä¤ÇÄ¾·Â2.5cmÂç¤Ë´Ý¤á¤Æ¤Î¤»¤ë¡£
3¡¥¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë1Ëç¤ò¼¾¤é¤»¤Æ¤«¤Ö¤»¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ600W¤Ç7Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¡£¥ì¥ó¥¸¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤ÞÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ª¤¡¢Í¾Ç®¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ä¤»¤Ä¤¯¤Í¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¥¢¥¤¥Ç¥¢1
¡Ú¤ª¤í¤·¥Ý¥ó¿Ý¤¬¤±¡Û
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ä¤»¤Ä¤¯¤Í¤ò¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¤ò¤Î¤»¤Æ¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢2
¡Ú¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡Û
¹¥¤ß¤Î¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ä¤»¤Ä¤¯¤Í¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤Æ¡¢¤æ¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤È¤¢¤¨¤ë¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯À®Ê¬Æþ¤ê¤Î¥í¥«¥Ü¥Ñ¥¹¥¿¤ò°¦ÍÑ¡ª
¢¨À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¼¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢2¡Á3Æü°ÊÆâ¤Ë¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ßÄã»é¼Á¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤È¤ë¤³¤È¡£Æù¤Î»é¤äÄ´Íý¤ÎÌý¤Ï¶ËÎÏ¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢»é¼Á¤ò1¿©15g°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï1¿©20g°Ê¾å¡¢¤´ÈÓ¤ÏÄ«¡¢Ãë¤Ï150g¡¢Ìë¤Ï120g¿©¤Ù¤ÆOK¡£¤¼¤Ò¡Ö¤ª¤«¤º¤ÎÁÇ¡×¤Ç¾å¼ê¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢3¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹