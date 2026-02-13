SUPER¡úDRAGON ÈÓÅçñ¥¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë½Ð±é¡ªÆ£ºêÊÔ½¸Ä¹(¾®Àã)¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÆæ¤ÎÃËÌò
¤¢¤¹2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè6ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
Âè6ÏÃ¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë9¿ÍÁÈ¿Ê²½·Ï¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È SUPER¡úDRAGON¤ÎÈÓÅçñ¥¡Ê¤¤¤¤¤¸¤Þ ¤Ï¤ä¤Æ¡Ë¤¬½Ð±é¡ª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÈÓÅç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºêÈþÎè¡Ê¾®Àã¡Ë¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÆæ¤Î¼ã¤¤ÃË¡¦¶ÍÀ¸ñ¥¡Ê¤¤ê¤å¤¦ ¤½¤¦¡Ë¡£Æ£ºê¤ÎÌ¼¡¦Íý·Ã¡ÊÀ¾Àî°¦è½¡Ë¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤¬Æ£ºê¤Î¡È²ø¤·¤¤¹ÔÆ°¡É¤òÃµ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢°ìÍÕ¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯¡È¿¿¼Â¡É¤È¤Ï¡½¡½¡£
Âè6ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø