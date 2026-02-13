決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … ＳＢＧ、楽天グループ、ＩＮＰＥＸ (2月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月10日から12日の決算発表を経て13日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 東洋エンジ <6330>
26年3月期の連結最終損益を従来予想の50億円の黒字→150億円の赤字(前期は20.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。
▲No.5 ネクソン <3659>
25年12月期の連結最終利益は前の期比31.7％減の920億円に落ち込み、従来予想の1076億円(中央値)を下回って着地。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6330> 東洋エンジ 東Ｐ -32.52 2/12 3Q 赤転
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ -26.06 2/12 3Q 8.03
<6653> 正興電 東Ｐ -17.28 2/12 本決算 8.77
<4812> 電通総研 東Ｐ -16.78 2/12 本決算 10.51
<3659> ネクソン 東Ｐ -15.72 2/12 本決算 －
<4849> エン 東Ｐ -15.61 2/12 3Q -12.19
<2982> ＡＤＷＧ 東Ｐ -15.32 2/12 本決算 －
<9722> 藤田観 東Ｐ -15.25 2/12 本決算 -15.35
<4819> Ｄガレージ 東Ｐ -15.14 2/12 3Q 黒転
<6869> シスメックス 東Ｐ -15.05 2/12 3Q -23.18
<9449> ＧＭＯ 東Ｐ -14.35 2/12 本決算 －
<7864> フジシール 東Ｐ -13.71 2/12 3Q 20.79
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東Ｐ -12.73 2/12 1Q 16.19
<6005> 三浦工 東Ｐ -12.35 2/12 3Q 31.55
<6481> ＴＨＫ 東Ｐ -11.95 2/12 本決算 68.30
<7347> マーキュリア 東Ｐ -11.95 2/12 本決算 -41.27
<4344> ソースネクス 東Ｐ -11.33 2/12 本決算 －
<4755> 楽天グループ 東Ｐ -11.32 2/12 本決算 －
<4323> 日シス技術 東Ｐ -11.06 2/12 3Q 28.07
<2767> 円谷フィＨＤ 東Ｐ -10.46 2/12 3Q 76.01
<4396> システムサポ 東Ｐ -9.83 2/12 上期 31.57
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ -9.67 2/12 本決算 -14.78
<1762> 高松グループ 東Ｐ -9.47 2/12 3Q 86.15
<6523> ＰＨＣＨＤ 東Ｐ -9.17 2/12 3Q -79.96
<7976> 菱鉛筆 東Ｐ -8.94 2/12 本決算 9.69
<4109> ステラケミ 東Ｐ -8.83 2/12 3Q 3.59
<6363> 酉島 東Ｐ -8.81 2/12 3Q -30.74
<5301> 東海カーボン 東Ｐ -8.53 2/12 本決算 -8.79
<6859> エスペック 東Ｐ -8.37 2/12 3Q -12.32
<3992> ニーズウェル 東Ｐ -8.30 2/12 1Q 19.66
<1888> 若築建 東Ｐ -8.13 2/12 3Q 33.90
<3924> ランドコンピ 東Ｐ -8.10 2/12 3Q 15.87
<6740> Ｊディスプレ 東Ｐ -8.00 2/12 3Q 赤縮
<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ -7.16 2/12 3Q 3.82
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ -6.92 2/12 3Q 0.57
<1812> 鹿島 東Ｐ -6.91 2/12 3Q 65.12
<9468> カドカワ 東Ｐ -6.90 2/12 3Q -47.13
<3984> ユーザーロカ 東Ｐ -6.85 2/12 上期 22.60
<5947> リンナイ 東Ｐ -6.71 2/12 3Q 7.64
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ -6.70 2/12 3Q 228.04
<2587> サントリＢＦ 東Ｐ -6.54 2/12 本決算 4.77
<2146> ＵＴ 東Ｐ -6.51 2/12 3Q 21.15
<1808> 長谷工 東Ｐ -6.29 2/12 3Q 4.71
<6027> 弁護士ＣＯＭ 東Ｐ -6.17 2/12 3Q 112.95
<6268> ナブテスコ 東Ｐ -6.11 2/12 本決算 29.29
<4526> 理ビタ 東Ｐ -5.99 2/12 3Q -22.30
<7613> シークス 東Ｐ -5.89 2/12 本決算 -2.51
<6498> キッツ 東Ｐ -5.67 2/12 本決算 8.27
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ -5.43 2/12 本決算 40.81
<9435> 光通信 東Ｐ -5.09 2/12 3Q 8.24
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース