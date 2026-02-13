―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月10日から12日の決算発表を経て13日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　東洋エンジ <6330>
　26年3月期の連結最終損益を従来予想の50億円の黒字→150億円の赤字(前期は20.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。

▲No.5　ネクソン <3659>
　25年12月期の連結最終利益は前の期比31.7％減の920億円に落ち込み、従来予想の1076億円(中央値)を下回って着地。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6330> 東洋エンジ 　　東Ｐ 　 -32.52 　　2/12　　　3Q　　　　赤転
<2585> Ｌドリンク 　　東Ｐ 　 -26.06 　　2/12　　　3Q　　　　8.03
<6653> 正興電 　　　　東Ｐ 　 -17.28 　　2/12　本決算　　　　8.77
<4812> 電通総研 　　　東Ｐ 　 -16.78 　　2/12　本決算　　　 10.51
<3659> ネクソン 　　　東Ｐ 　 -15.72 　　2/12　本決算　　　　　－

<4849> エン 　　　　　東Ｐ 　 -15.61 　　2/12　　　3Q　　　-12.19
<2982> ＡＤＷＧ 　　　東Ｐ 　 -15.32 　　2/12　本決算　　　　　－
<9722> 藤田観 　　　　東Ｐ 　 -15.25 　　2/12　本決算　　　-15.35
<4819> Ｄガレージ 　　東Ｐ 　 -15.14 　　2/12　　　3Q　　　　黒転
<6869> シスメックス 　東Ｐ 　 -15.05 　　2/12　　　3Q　　　-23.18

<9449> ＧＭＯ 　　　　東Ｐ 　 -14.35 　　2/12　本決算　　　　　－
<7864> フジシール 　　東Ｐ 　 -13.71 　　2/12　　　3Q　　　 20.79
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 　東Ｐ 　 -12.73 　　2/12　　　1Q　　　 16.19
<6005> 三浦工 　　　　東Ｐ 　 -12.35 　　2/12　　　3Q　　　 31.55
<6481> ＴＨＫ 　　　　東Ｐ 　 -11.95 　　2/12　本決算　　　 68.30

<7347> マーキュリア 　東Ｐ 　 -11.95 　　2/12　本決算　　　-41.27
<4344> ソースネクス 　東Ｐ 　 -11.33 　　2/12　本決算　　　　　－
<4755> 楽天グループ 　東Ｐ 　 -11.32 　　2/12　本決算　　　　　－
<4323> 日シス技術 　　東Ｐ 　 -11.06 　　2/12　　　3Q　　　 28.07
<2767> 円谷フィＨＤ 　東Ｐ 　 -10.46 　　2/12　　　3Q　　　 76.01

<4396> システムサポ 　東Ｐ　　 -9.83 　　2/12　　上期　　　 31.57
<1605> ＩＮＰＥＸ 　　東Ｐ　　 -9.67 　　2/12　本決算　　　-14.78
<1762> 高松グループ 　東Ｐ　　 -9.47 　　2/12　　　3Q　　　 86.15
<6523> ＰＨＣＨＤ 　　東Ｐ　　 -9.17 　　2/12　　　3Q　　　-79.96
<7976> 菱鉛筆 　　　　東Ｐ　　 -8.94 　　2/12　本決算　　　　9.69

<4109> ステラケミ 　　東Ｐ　　 -8.83 　　2/12　　　3Q　　　　3.59
<6363> 酉島 　　　　　東Ｐ　　 -8.81 　　2/12　　　3Q　　　-30.74
<5301> 東海カーボン 　東Ｐ　　 -8.53 　　2/12　本決算　　　 -8.79
<6859> エスペック 　　東Ｐ　　 -8.37 　　2/12　　　3Q　　　-12.32
<3992> ニーズウェル 　東Ｐ　　 -8.30 　　2/12　　　1Q　　　 19.66

<1888> 若築建 　　　　東Ｐ　　 -8.13 　　2/12　　　3Q　　　 33.90
<3924> ランドコンピ 　東Ｐ　　 -8.10 　　2/12　　　3Q　　　 15.87
<6740> Ｊディスプレ 　東Ｐ　　 -8.00 　　2/12　　　3Q　　　　赤縮
<3817> ＳＲＡＨＤ 　　東Ｐ　　 -7.16 　　2/12　　　3Q　　　　3.82
<5741> ＵＡＣＪ 　　　東Ｐ　　 -6.92 　　2/12　　　3Q　　　　0.57

<1812> 鹿島 　　　　　東Ｐ　　 -6.91 　　2/12　　　3Q　　　 65.12
<9468> カドカワ 　　　東Ｐ　　 -6.90 　　2/12　　　3Q　　　-47.13
<3984> ユーザーロカ 　東Ｐ　　 -6.85 　　2/12　　上期　　　 22.60
<5947> リンナイ 　　　東Ｐ　　 -6.71 　　2/12　　　3Q　　　　7.64
<9984> ＳＢＧ 　　　　東Ｐ　　 -6.70 　　2/12　　　3Q　　　228.04

<2587> サントリＢＦ 　東Ｐ　　 -6.54 　　2/12　本決算　　　　4.77
<2146> ＵＴ 　　　　　東Ｐ　　 -6.51 　　2/12　　　3Q　　　 21.15
<1808> 長谷工 　　　　東Ｐ　　 -6.29 　　2/12　　　3Q　　　　4.71
<6027> 弁護士ＣＯＭ 　東Ｐ　　 -6.17 　　2/12　　　3Q　　　112.95
<6268> ナブテスコ 　　東Ｐ　　 -6.11 　　2/12　本決算　　　 29.29

<4526> 理ビタ 　　　　東Ｐ　　 -5.99 　　2/12　　　3Q　　　-22.30
<7613> シークス 　　　東Ｐ　　 -5.89 　　2/12　本決算　　　 -2.51
<6498> キッツ 　　　　東Ｐ　　 -5.67 　　2/12　本決算　　　　8.27
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 　東Ｐ　　 -5.43 　　2/12　本決算　　　 40.81
<9435> 光通信 　　　　東Ｐ　　 -5.09 　　2/12　　　3Q　　　　8.24

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

