エヌ・シー・エヌ <7057> [東証Ｓ] が2月13日大引け後(17:29)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比67.6％減の6700万円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の3億2600万円→2億1400万円(前期は2億9200万円)に34.4％下方修正し、一転して26.7％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3億3800万円→2億2600万円(前年同期は1億7400万円)に33.1％減額し、増益率が94.3％増→29.9％増に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11.2％減の7900万円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.7％→3.3％に悪化した。



株探ニュース

