進学会ホールディングス <9760> [東証Ｓ] が2月13日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は8億2800万円の赤字(前年同期は3億8400万円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は4億9800万円の黒字(前年同期は8900万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は1億9500万円の赤字(前年同期は7300万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の4.3％→-11.4％に急悪化した。



株探ニュース

