東京汽船 <9193> [東証Ｓ] が2月13日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.8倍の2億1200万円に急拡大し、通期計画の2億7500万円に対する進捗率は77.1％となった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は6300万円の黒字(前年同期は3億1500万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比66.7％減の2800万円に大きく落ち込み、売上営業損益率は前年同期の-1.4％→-1.9％に悪化した。



株探ニュース

