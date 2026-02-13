伸和ホールディングス <7118> [札証Ａ] が2月13日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.7％減の1億4000万円に減り、通期計画の2億4800万円に対する進捗率は56.5％にとどまり、さらに前年同期の66.4％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.6％増の1億0800万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比50.8％増の8900万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.1％→4.8％に改善した。



