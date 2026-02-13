　2月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは592銘柄。東証終値比で上昇は273銘柄、下落は264銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は88銘柄。うち値上がりが54銘柄、値下がりは24銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は320円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3168>　ＭＥＲＦ　　　　　 1317　 +300（ +29.5%）
2位 <6227>　ＡＩメカ　　　　　14090　+3000（ +27.1%）
3位 <378A>　ヒット　　　　　 2599.8 +437.8（ +20.2%）
4位 <2962>　テクニスコ　　　　　959　 +150（ +18.5%）
5位 <9419>　ワイヤレスＧ　　　　335　　+48（ +16.7%）
6位 <6834>　精工技研　　　　　22000　+2990（ +15.7%）
7位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　　748　 +100（ +15.4%）
8位 <9271>　和心　　　　　　　 1127　 +150（ +15.4%）
9位 <7048>　ベルトラ　　　　　　200　　+26（ +14.9%）
10位 <9553>　マイクロアド　　　　818　 +104（ +14.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <352A>　ロイブ　　　　　　　706　 -300（ -29.8%）
2位 <8165>　千趣会　　　　　　147.2　-60.8（ -29.2%）
3位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　167　　-58（ -25.8%）
4位 <4932>　アルマード　　　　　883　 -300（ -25.4%）
5位 <4476>　ＡＩクロス　　　　 1183　 -400（ -25.3%）
6位 <7746>　岡本硝子　　　　　　969　 -300（ -23.6%）
7位 <248A>　キッズスター　　　 1451　 -399（ -21.6%）
8位 <3133>　海帆　　　　　　　　310　　-80（ -20.5%）
9位 <3135>　マーケットＥ　　　 1120　 -287（ -20.4%）
10位 <7771>　日本精密　　　　　　625　 -150（ -19.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5706>　三井金属　　　　　28025　+1485（　+5.6%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　　 2605 +134.5（　+5.4%）
3位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 3160 +102.0（　+3.3%）
4位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 6148　 +182（　+3.1%）
5位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2644　+52.5（　+2.0%）
6位 <4543>　テルモ　　　　　　 2041　+30.5（　+1.5%）
7位 <4568>　第一三共　　　　　 2980　+42.5（　+1.4%）
8位 <5401>　日本製鉄　　　　　　657　 +9.0（　+1.4%）
9位 <4005>　住友化　　　　　　569.7　 +7.4（　+1.3%）
10位 <5802>　住友電　　　　　 8688.4　+95.4（　+1.1%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7733>　オリンパス　　　　 1725 -127.5（　-6.9%）
2位 <6361>　荏原　　　　　　 5150.1 -152.9（　-2.9%）
3位 <4004>　レゾナック　　　　 9950　 -190（　-1.9%）
4位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　　10400　 -185（　-1.7%）
5位 <5711>　三菱マ　　　　　　 5320　　-77（　-1.4%）
6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1406　-19.5（　-1.4%）
7位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1680　-16.5（　-1.0%）
8位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4150　　-40（　-1.0%）
9位 <4042>　東ソー　　　　　　 2610　-21.0（　-0.8%）
10位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2359　-16.0（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

