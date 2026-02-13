[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇273銘柄・下落264銘柄（東証終値比）
2月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは592銘柄。東証終値比で上昇は273銘柄、下落は264銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は88銘柄。うち値上がりが54銘柄、値下がりは24銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は320円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3168> ＭＥＲＦ 1317 +300（ +29.5%）
2位 <6227> ＡＩメカ 14090 +3000（ +27.1%）
3位 <378A> ヒット 2599.8 +437.8（ +20.2%）
4位 <2962> テクニスコ 959 +150（ +18.5%）
5位 <9419> ワイヤレスＧ 335 +48（ +16.7%）
6位 <6834> 精工技研 22000 +2990（ +15.7%）
7位 <6072> 地盤ＨＤ 748 +100（ +15.4%）
8位 <9271> 和心 1127 +150（ +15.4%）
9位 <7048> ベルトラ 200 +26（ +14.9%）
10位 <9553> マイクロアド 818 +104（ +14.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <352A> ロイブ 706 -300（ -29.8%）
2位 <8165> 千趣会 147.2 -60.8（ -29.2%）
3位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 167 -58（ -25.8%）
4位 <4932> アルマード 883 -300（ -25.4%）
5位 <4476> ＡＩクロス 1183 -400（ -25.3%）
6位 <7746> 岡本硝子 969 -300（ -23.6%）
7位 <248A> キッズスター 1451 -399（ -21.6%）
8位 <3133> 海帆 310 -80（ -20.5%）
9位 <3135> マーケットＥ 1120 -287（ -20.4%）
10位 <7771> 日本精密 625 -150（ -19.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 28025 +1485（ +5.6%）
2位 <4506> 住友ファーマ 2605 +134.5（ +5.4%）
3位 <9843> ニトリＨＤ 3160 +102.0（ +3.3%）
4位 <8630> ＳＯＭＰＯ 6148 +182（ +3.1%）
5位 <2503> キリンＨＤ 2644 +52.5（ +2.0%）
6位 <4543> テルモ 2041 +30.5（ +1.5%）
7位 <4568> 第一三共 2980 +42.5（ +1.4%）
8位 <5401> 日本製鉄 657 +9.0（ +1.4%）
9位 <4005> 住友化 569.7 +7.4（ +1.3%）
10位 <5802> 住友電 8688.4 +95.4（ +1.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7733> オリンパス 1725 -127.5（ -6.9%）
2位 <6361> 荏原 5150.1 -152.9（ -2.9%）
3位 <4004> レゾナック 9950 -190（ -1.9%）
4位 <4578> 大塚ＨＤ 10400 -185（ -1.7%）
5位 <5711> 三菱マ 5320 -77（ -1.4%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1406 -19.5（ -1.4%）
7位 <2502> アサヒ 1680 -16.5（ -1.0%）
8位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4150 -40（ -1.0%）
9位 <4042> 東ソー 2610 -21.0（ -0.8%）
10位 <3382> セブン＆アイ 2359 -16.0（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
