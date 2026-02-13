妊娠発表のAマッソ・むらきゃみ、昨年9月の月収明かしスタジオ驚き「使うお金がない」
お笑いコンビ・Aマッソのむらきゃみが、11日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）に出演。昨年9月の月収を明かし、スタジオが驚きに包まれた。
【動画】サプライズで妊娠報告をしたむらきゃみ
むらきゃみはお金の使い方について話を振られ「いっぱい使いたいんですけど、使うお金がない」と話し始めた。
続けて、昨年9月の話として「月収3万円になりました」と告白。スタジオが驚きに包まれた。
「仕事があると思っていたらなかった」という。相方の加納（36）は仕事があったとし「加納さんが出ているからウチも出ている気になって」とおどけて話していた。
番組では、むらきゃみが1月11日に自身のSNSで妊娠を発表したことを共演者が祝福し、むらきゃみは「プーニンになりまして」とユーモアを交えながら喜びを伝えた。
