東京都の事業で納付すべき消費税が約20年間未納だった問題で、東京都の小池知事は「組織風土や職員の意識、仕事の進め方を見直していく」と述べました。

この問題は、「都営住宅等事業会計」で2004年度分から消費税の申告義務があったにもかかわらず、都が支払っていなかったものです。

都は調査報告書を公表し、未納となった経緯について、職員の知識不足や税理士法人から指摘があったあとも「間違っているはずがない」と適切に対応しなかったとしています。

東京都の小池知事は13日、定例の会見で「大変遺憾に思う」「都ではこれまでも目の前の困難を直視することや思い込みや前例にとらわれないこと、悪い情報ほど速やかに報告することが重要だとしてきたが改めてこの重要性を認識せざるを得ない」と述べました。

今後は、「組織風土や職員の意識、仕事の進め方を見直していく」として、二度と繰り返さないよう再発防止策を徹底していくということです。

消費税の未納分をめぐっては、都は去年、2019年度から2022年度分を延滞税を含めて納付しましたが、それ以前の未納分は時効が成立しているため支払っていません。また、関連の書類は保存期間を過ぎて廃棄され調査が困難であることから、未納分の総額を算出することはできないということです。