Jリーグは13日、JリーグオールスターDAZNカップ（6月13日、MUFG国立）のファン・サポーター投票の速報結果を発表した。投票は今月6日にスタート。J1は昨季MVPのGK早川友基（鹿島）が最多得票を集め、東地区は鹿島勢が上位を独占。西地区はGK大迫敬介（広島）が1位で、クラブ別ではG大阪が最多得票数。J2・J3の東地区BではJリーグに復帰したFW三浦知良（福島）はFW杉本健勇（大宮）に次ぐ2位につけた。

オールスター開催は日本と韓国のリーグ選抜が対戦した09年以来、17年ぶり。特別大会「百年構想リーグ」の地域ごとにJ1で2チーム、J2・J3で4チームを構成し、トーナメント方式で優勝を争う。

中間結果は3月下旬に発表予定で、最終結果は5月中旬に発表される。

速報結果は以下の通り。

＜J1東地区＞

（1）早川友基（鹿島）

（2）鈴木優磨（鹿島）

（3）植田直通（鹿島）

（4）伊藤達哉（川崎F）

（5）レオ・セアラ（鹿島）

（6）細谷真大（柏）

（7）荒木遼太郎（鹿島）

（8）佐藤龍之介（FC東京）

（9）小島亨介（柏）

（10）古賀太陽（柏）

＜J1西地区＞

（1）大迫敬介（広島）

（2）宇佐美貴史（G大阪）

（3）中谷進之介（G大阪）

（4）香川真司（C大阪）

（5）大迫勇也（神戸）

（6）ラファエル・エリアス（京都）

（7）稲垣祥（名古屋）

（8）鈴木章斗（広島）

（9）前川黛也（神戸）

（10）藤井陽也（名古屋）