Jリーグオールスター投票速報 福島カズは東地区Bで2位 鹿島GK早川が得票数トップ
Jリーグは13日、JリーグオールスターDAZNカップ（6月13日、MUFG国立）のファン・サポーター投票の速報結果を発表した。投票は今月6日にスタート。J1は昨季MVPのGK早川友基（鹿島）が最多得票を集め、東地区は鹿島勢が上位を独占。西地区はGK大迫敬介（広島）が1位で、クラブ別ではG大阪が最多得票数。J2・J3の東地区BではJリーグに復帰したFW三浦知良（福島）はFW杉本健勇（大宮）に次ぐ2位につけた。
オールスター開催は日本と韓国のリーグ選抜が対戦した09年以来、17年ぶり。特別大会「百年構想リーグ」の地域ごとにJ1で2チーム、J2・J3で4チームを構成し、トーナメント方式で優勝を争う。
中間結果は3月下旬に発表予定で、最終結果は5月中旬に発表される。
速報結果は以下の通り。
＜J1東地区＞
（1）早川友基（鹿島）
（2）鈴木優磨（鹿島）
（3）植田直通（鹿島）
（4）伊藤達哉（川崎F）
（5）レオ・セアラ（鹿島）
（6）細谷真大（柏）
（7）荒木遼太郎（鹿島）
（8）佐藤龍之介（FC東京）
（9）小島亨介（柏）
（10）古賀太陽（柏）
＜J1西地区＞
（1）大迫敬介（広島）
（2）宇佐美貴史（G大阪）
（3）中谷進之介（G大阪）
（4）香川真司（C大阪）
（5）大迫勇也（神戸）
（6）ラファエル・エリアス（京都）
（7）稲垣祥（名古屋）
（8）鈴木章斗（広島）
（9）前川黛也（神戸）
（10）藤井陽也（名古屋）