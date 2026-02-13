2月6日から開始のファン・サポーター投票、開始4日間の集計結果

Jリーグは2月13日、6月13日に国立競技場で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」のファン・サポーター投票の速報結果を発表した。

2月6日の投票開始から9日正午までの4日間の集計で、J1のEASTグループでは昨季MVPのGK早川友基が得票最上位となった。

明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたチームで争われる今大会。J1のEASTでは、首位の早川に加え、2位にFW鈴木優磨、3位にDF植田直通、5位にFWレオ・セアラ、7位にMF荒木遼太郎と、鹿島アントラーズ勢が上位10人中5人を占める圧倒的な支持を集めている。

J1のWESTグループでは、GK大迫敬介（広島）が1位となり、2位にFW宇佐美貴史、3位にDF中谷進之介とガンバ大阪の主力組が続いた。また、J2・J3のグループでは、EAST-BでFW杉本健勇（RB大宮）が1位、58歳のFW三浦知良（福島）が2位、GK川島永嗣（磐田）が3位に入るなど、経験豊富なベテラン勢への注目も高い。

投票は5月11日まで行われ、中間結果は3月下旬、最終結果は5月中旬に発表される予定だ。大会は1DAYトーナメント方式で実施され、ファン・サポーター投票やJリーグ推薦などで選出されたJ1、J2、J3全60クラブの代表選手たちが、国立のピッチで火花を散らす。（FOOTBALL ZONE編集部）