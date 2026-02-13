元DeNAコーチの高木豊氏（67）が、元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」に出演。大洋ホエールズ（現DeNA）時代の先輩に聞いた信じられない豪快エピソードを明かした。

プロ野球選手と給料に関する笑い話は多い。

DeNAがまだ「大洋ホエールズ」だった時代に入団した高木氏が、その先輩から聞いた話が豪快過ぎた。

当時は給料は毎月現金支給。球団に取りに行っていたという。

ところが、球団に行くと空の金庫を見せられ、「ちょっと待ってろ」と言われた。

IT系の最先端企業DeNAが親会社となったが、かつては水産加工食品の会社であったマルハ株式会社（旧大洋漁業株式会社）が球団経営していた。

待たなければいけなかった理由が凄い。「クジラが上がってくるから待ってろ」という。

サラリーマンの初任給が1万円と言われた時代にクジラ1頭1000万円だった。

年俸は月割りで銀行振り込みが当たり前だった片岡氏は「いい意味で昭和な感じで？」と爆笑。

高木氏もさすがに経験はないといい、「昭和どころじゃないよ、本当に」と大洋時代の豪快な球団エピソードに苦笑いしていた。