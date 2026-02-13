新造船は「みせん丸」5代目！

JR西日本宮島フェリーは2026年2月10日、新造船「みせん丸」の就航日を発表しました。

【写真】これが「宮島フェリー10年ぶりの新造船」です！

宮島フェリーは広島の宮島口駅と宮島を結ぶ“鉄道連絡船”で、JR西日本の子会社であるJR西日本宮島フェリーが運航しています。かつて国鉄が運営した鉄道連絡船であることから、いまも「青春18きっぷ」で乗船できる唯一の航路です（ただし2023年以降は宮島訪問税100円が別途必要）。

新造船「みせん丸」は約284総トンで、全長は約37ｍ、定員は700名（自動車積載時500名）となっています。積載台数は10台で、最大速力は9.64ノット（約17.9km/h）です。これにより、1996年就航の「みせん丸（4代目）」を置き換えます。新造船投入は「ななうら丸」以来、10年ぶりです。

あらたな「みせん丸」は「海の上を走る鉄道」をコンセプトに、客室は鉄道をイメージ。バリアフリールームも完備し、就航後は2006年就航の「みやじま丸」、前出の「ななうら丸」とともに、3隻すべてがバリアフリールームを備えたフェリーになるということです。

就航日は3月19日（木）で、投入初便は宮島10時40分発の予定です。