河合奈保子のライブ『BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-』が、2月15日にCSホームドラマチャンネルにてテレビ初放送される。

1980年のデビューから、2025年で45周年を迎えた河合。今回の特集では、1980年代のアイドル全盛期に開催されたコンサート映像3作品がテレビ初放送される。

第1弾として2月15日20時から放送されるのは、1982年10月17日に東京・芝の郵便貯金ホールで開催された『BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-』。本コンサートは2部構成となっており、第1部はポピュラーミュージックと邦楽のヒット曲中心、第2部は山口百恵の「秋桜」を除いてすべて自身のシングル曲で構成されている。オープニングでは赤いドレスで「AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH」を歌い上げるほか、弾き語りやダンスなど、彼女の魅力が詰まったステージとなっている。

続く3月には『愛のコンサート』（1983年開催）、4月には『SUMMER SPECIAL in EAST '84』（1984年開催）が放送される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）