「周囲の雑音は遮断すべき」首位アーセナル、痛恨ドローで２位マンCと勝点４差も…イングランド代表MFは泰然「簡単にいくと思い込むのは甘すぎる」
現地２月12日に行なわれたプレミアリーグ第26節で、首位のアーセナルは７位のブレントフォードと対戦。61分に先制したものの、71分に同点弾を献上し、１−１の引き分けに終わった。
勝点１は積み上げたが、同節に２位のマンチェスター・シティがフルアムに３−０で快勝しており、両者の勝点差は４。優勝争いのライバルに迫られている。
緊迫した状況が続くなか、ブレントフォード戦に先発したデクラン・ライスが試合後に心境を語った。米大手メディア『ESPN』が伝えている。
「シーズン70試合を通して、常に最高の状態を維持するのは不可能だ。だが、できる限りのベストを尽くさないといけない。（肝心なのは）細部や基本の部分。今シーズンはジェットコースターのようだ。簡単にいくと思い込むのは甘すぎる」
続けて「周囲の雑音は遮断すべきだ。その部分ではとても上手くこなしてきた。人々は優勝争いやアーセナルのことをあれこれ言うだろうけど、僕たちはとても落ち着いている」と強調した。
悔しいドローだったかもしれないが、27歳のイングランド代表MFは冷静に現状を見つめている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
