「女の子だったんですね」城咲仁＆妻、第1子誕生を報告！ 「母子共にお元気そうで良かったです」
タレントの加島ちかえさんは2月13日、自身のInstagramを更新。夫で元カリスマホスト兼タレントの城咲仁さんと第1子誕生を報告し、祝福の声が寄せられました。
加島さんは「かけがえのない経験をさせてくれたベイビーが本当に愛おしくてたまらないです」「この出産は夫なしでは乗り切ることが出来ませんでした。作文にかけるほど感謝しています」など夫と娘への思いをつづっています。また、城咲さんも「本日2月13日、妻の加島ちかえの誕生日に この様な発表ができる事に感謝申し上げます！」「男の人ってまったく妊娠の事をわかっておりません！ でも一緒に楽しみながら頑張るとその後の人生が更に楽しくて更に妻と自分が大好きになれます」と喜びや感謝、妻の妊娠期間中の思いを語りました。
ファンからは「御出産おめでとう御座います」「女の子だったんですね」「仁さんパパになったんだね。嬉しそう」「ちかさん今日誕生日だ！って思ったらなんと素敵な投稿が、、」「ファミリーが増えて、どうぞますます明るくお幸せに」「母子共にお元気そうで良かったです」「新パパ、新ママ応援してます」などのコメントが寄せられました。
【写真】ジンチカ夫婦＆第1子
「仁さんパパになったんだね」加島さんは「【各関係者、応援してくださる皆様へ 出産のご報告】」と題し、1枚の写真を投稿。「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました 女の子です」と娘の誕生を報告しました。写真では城咲さんと加島さんが赤ちゃんを挟んで寝転んでいます。2人ともうれしそうな表情を浮かべていますね。
「こんな夫婦になりたい！」1日には「マタニティファミリーフォト」を公開した加島さん。「Welcome Baby」と書かれた加島さんの大きなおなかに城咲さんと愛犬が寄り添っています。コメントでは「おふたりでここまで頑張りましたね」「サイコーな写真！！こんな夫婦になりたい！」などの声が寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)