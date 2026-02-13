アディダス ジャパンは、アディダス スポーツウェアから、最新コレクション「軽パン C.A.L.PANTS（カルパン）シリーズ」を2月12日に発売した。

同シリーズはアディダスで初めてパンツにフォーカスをあて、日本で開発されたコレクション。英語の商品名「C.A.L.PANTS」は「COMPACT」「ACTIVE」「LIGHT」の頭文字から取っており、快適さと機能性を兼ね備え、日本人の毎日に寄り添うコレクション展開となっている。軽さや動きやすさを重視した、機能性的な素材を採用し、トレンド感のあるシルエットと快適な着心地に仕上げている。カジュアルシーンで着用できるトラックスーツからビジネスなどあらゆるシーンで着用できるコミューターパンツなど、様々なシーンや目的に応じた16のモデルからなる最新コレクション。また、今回キッズコレクションも展開し、ストレッチ性や丈夫さなど、子どもの自由な動きに対応できる素材・縫製・シルエットとなっている。





また、アディダススポーツウエアでは同コレクションから俳優の福士蒼汰さん、アーティスト・俳優の関口メンディーさんをキービジュアルに起用し、モデルの佐藤栞里さんと共に様々なコンテンツを発信する。関口メンディーさんが「軽パン C.A.L.PANTSシリーズ」の軽さとアクティブさを表現したスペシャルムービーもアディダス オフィシャルX（旧Twitter）や、アディダス直営店、アディダス オンラインショップ、一部アディダス取扱店などで公開する。





アディダス スポーツウェア最新コレクション「軽パン C.A.L.PANTSシリーズ」は、アディダス直営店、アディダスオンラインショップ、アディダスアプリ、一部アディダス取扱店で2月12日から順次発売予定になる。





「軽パン シリーズ」は、「コンパクト」「アクティブ」「軽さ」をベースにシーンにあった機能を搭載した機能性の高いパンツ。デニム風パンツ、トラックパンツ、カーゴパンツ、コミューターなど素材やシルエットの異なる、あらゆるシーンで対応するラインアップを用意した。

シルエットや素材、機能性など多種多様なラインアップを用意した。軽量性やストレッチ性、吸水速乾性など高機能を備え、ビジネスシーンやカジュアルなシーンなど、ライフスタイルに溶け込むデザインに仕上げている。

同コレクションには、キッズコレクションも展開がある。子どものアクティブで自由な動きにも対応するストレッチ性に加え、軽量性、吸水速乾性などの高機能を兼ね備えたラインアップとなっている。



「軽パン ストレッチコミューター レギュラーテーパードパンツ」

「軽パン ストレッチコミューター レギュラーテーパードパンツ」は、軽量性、ストレッチ性、通気性、吸水速乾性を兼ね合わせた素材を使用し快適だとか。ビジネスから普段使いまでできる万能パンツになっている。



「軽パン ストレッチコミューター軽撥水UVケアパンツ」

「軽パン ストレッチコミューター軽撥水UVケアパンツ」は、軽量性、ストレッチ性、通気性、吸水速乾性を兼ね合わせた素材にケアと軽撥水をプラスした。ビジネスから普段使いまでできる万能パンツになっている。



「軽パンストレッチカーゴパンツ」

「軽パンストレッチカーゴパンツ」は、軽量性、ストレッチ性、通気性、吸水速乾性を兼ね合わせた素材を使用した快適なカーゴパンツになっている。

［小売価格］

軽パン ストレッチコミューター レギュラーテーパードパンツ：8800円

軽パン ストレッチコミューター軽撥水UVケアパンツ：8250円

軽パンストレッチカーゴパンツ：1万2100円

（すべて税込）

［発売日］2月12日（木）

アディダス ジャパン＝https://adidas-group.jp