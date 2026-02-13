カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、しなやかハード食感グミ「ミグたんと猫集会グミ」を2月17日から全国のローソン店舗で先行発売する。

カラフルなグミが店頭に並ぶ中、黒色のグミ粒が特徴の「黒猫グミ ミグたん」を昨年2月の「猫の日」に合わせてローソン店舗限定で発売、深い黒色のグミ粒の珍しさやフレーバーとのギャップ、“しなやかハード食感”への驚きがSNSを中心に話題となった。また、いじけた表情をみせる“いじけ黒猫”「ミグたん」が、なかなか素直になれず、飼い主を待ちわびて家でいたずらしてしまうストーリー展開にも、大きな反響を得た。

今年も「猫の日」に合わせ、第2弾として「ミグたんと猫集会グミ」を発売、第1弾のアフターストーリーとして、「ミグたん」の仲間が新しく登場する。黒色のミグたんに加え、茶色でおっとりしている「ミーたん」、灰色で掴みどころのない「グーたん」をグミで表現。一般的に明るい色のグミ粒が多い中、今回も本物の猫に近い色の再現にこだわった。





フレーバーはコーラ味（黒色）、レモンスカッシュ味（茶色）、ソーダ味（灰色）の3種のアソート。グミ粒は猫シルエット型3種のほか、レア型として双子の猫グミを潜ませている。

パッケージは「であい編」「じ〜っ編」「なかよし編」の3種類を展開。「ミグたん」は無事に「ミーたん」や「グーたん」と仲良くなれるのか、裏面のストーリーにも注目してほしいという。

［小売価格］214円（税込）

［発売日］2月17日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp