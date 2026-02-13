ダスキンが運営するミスタードーナツは、創業55周年を記念し、「ショコラフレンチシリーズ」全3種を2月18日から、期間限定で発売する。販売終了から12年の時を経ても、多くの消費者から復活への要望が寄せられた“ショコラフレンチ”がついに復活する。

昨年2025年に創業55周年を迎えたミスタードーナツは、「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、人々にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、いつも新しい出会いにワクワクするミスタードーナツとなれるよう取り組んでいる。今回発売する「ショコラフレンチシリーズ」は、消費者から再販売の要望が多かった「ショコラフレンチシリーズ」を、55周年記念商品として復活する。55周年の記念すべき時に消費者に感謝を伝えるべく、周年を記念した特別な商品となっている。

今回発売する「ショコラフレンチシリーズ」は1983年に初登場し、その後2013年まで不定期に期間限定で発売していた人気商品で、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長になっている。今回、復活を待ち望んでいた人々には懐かしさを、まだ食べたことのない人々には新しさを感じてもらえるよう、組み合わせる素材選びにもこだわった。販売当時人気商品であった「ショコラフレンチ」や、「エンゼルショコラ」に加え、新しく、ザクザク食感のチョコクリームをサンドした「ザクザクチョコクリームショコラ」も登場する。

「ショコラフレンチシリーズ」を囲んで楽しい時間を過ごしてほしい考え。



「ショコラフレンチ」

「ショコラフレンチ」は、ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶした、生地のふわっと軽い食感を楽しめる商品になっている。



「エンゼルショコラ」

「エンゼルショコラ」は、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティングした。



「ザクザクチョコクリームショコラ」

「ザクザクチョコクリームショコラ」は、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンドした。仕上げにホワイトチョコをコーティングしている。

［小売価格］

ショコラフレンチ：テイクアウト 183円／イートイン 187円

エンゼルショコラ：テイクアウト 194円／イートイン 198円

ザクザクチョコクリームショコラ：テイクアウト 205円／イートイン 209円

（すべて税込）

［発売日］2月18日（水）

ダスキン＝https://www.misterdonut.jp