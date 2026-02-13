

「30g 技のこだ割り うに醤油だれ」

亀田製菓は、「30g 技のこだ割り うに醤油だれ」（以下、「技のこだ割り うに醤油だれ」）を2月23日から3月末までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアで発売する。

うにの香りと甘さを感じる濃厚な「特製うに醤油だれ」を、あえて割った堅焼き煎餅に贅沢に二度づけした。特製醤油だれが断面にまでしみ込み、噛むほどに沁み渡る濃厚な味わいを実現している。

一度目は、濃口醤油とたまり醤油、うにエキスを合わせた特製だれにつけ、噛むほどに旨みが広がる味わいになっている。二度目は、磯の香り豊かなうにエキスにさらにうにパウダーを加え、食べた瞬間からうにの香りが口いっぱいに広がる。

こだわりを詰め込んだ、今だけの濃厚なおいしさをぜひ楽しんでほしい考え。

今回、コンビニエンスストア限定で販売している「45g 技のこだ割り たまり醤油だれ」もデザインリニューアルする。

「堅焼き煎餅をあえて割るからこそ、特製醤油だれが断面にまでしみ込むおいしさ」が一目で伝わるようなデザインへとリニューアルした。「二度づけ」と「たまり醤油だれ」というブランドならではのこだわりも際立つデザインに仕上げた。

おやつとしても、お酒のつまみとしてもぴったりな商品になっている。

［小売価格］150円前後（税込）

［発売日］2月23日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp