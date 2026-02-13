プーマジャパンは、新作ゴルフシューズ「SHADOWCAT NITRO2.0（シャドウキャット ニトロ 2.0）」を3月6日から発売する。

「SHADOWCAT NITRO2.0（シャドウキャット ニトロ 2.0）」の最大の特徴は、前作から5mmボリュームアップした高反発素材「NITROFOAM（ニトロフォーム）」による反発力と、改良されたアウトソール構造「CATEYE TRACTION」によるさらなるグリップ力で、“飛び”を追求した一足になっている。反発力・グリップ力の両面において、前作から大きくアップデートされている。

さらに、約355gという超軽量設計によって、従来モデルから約16％の軽量化を実現。芝をしっかりと捉える高グリップ構造CATEYE TRACTIONを備えながら、ランニングシューズの構造を取り入れたヒール設計により歩行時のスムーズさも向上。足取りが軽く、ラウンド後半まで疲れにくい設計で、最後まで続く力強い蹴りと安定したスイングをサポートする。



「SHADOWCAT NITRO2.0」

「超軽量、超反発、異次元の飛びを引き出す」というキャッチコピーの通り、SHADOWCAT NITRO2.0は、ゴルファーのパフォーマンスを足元から支え、18ホールを通して安定したプレーを可能にする一足になっている。

ミッドフォームにはプーマの最新テクノロジーである高反発素材NITROFOAMTMを搭載した。「NITRO（ニトロ）」は、プーマのランニングカテゴリーにおいて記録更新を支えてきた厚底ランニングシューズにも採用されている革新的素材。さらに同モデルでは、NITROクッションを前作比5mmボリュームアップした。ダウンスイング時の地面反力を最大化し、踏み込む力をスムーズに推進力へと変換する。ヘッドスピードの向上と、シューズによってさらなる飛距離アップが期待できる設計になっている。

重量約355g。従来モデル比16％の軽量化を実現。足取りが驚くほど軽く、ラウンド後半まで疲れにくい設計になっている。最後の一打まで力強い蹴りを生み出し、スムーズで安定したスイングをサポートする。

アウトソールには、高いグリップ性能を誇る。「CATEYE TRACTION」を採用。計算されたトラクション配置によって、スイング中の体重移動でも芝をしっかりと捉え、足元のブレを抑制。インパクトまで揺るがない安定感を生み出す。

日本人の足型を徹底的に研究したジャパンフィット設計。新メッシュ素材と、アシンメトリーに配置したシュータンによって、 適度なホールド感とゆとりを生み出す。長時間のプレーでもストレスを感じさせない、快適なフィット感を実現した。

流れる曲線で表現されたPUMA CAT×NITROデザイン。機能性とデザイン性を両立し、ゴルフ場で圧倒的な存在感を放つ。

［小売価格］

シャドウキャットニトロ 2.0 ディスク：2万2000円

シャドウキャットニトロ WMNS 2.0 ディスク：2万2000円

シャドウキャットニトロ 2.0：1万9800円

（すべて税込）

［発売日］3月6日（金）

プーマ ジャパン＝https://jp.puma.com/jp/ja