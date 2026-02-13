

「Museum of Imaginary Narrative Arts［MINA］」

東急は、渋谷三丁目エリアに、新しいスタイルの小さなミュージアム「Museum of Imaginary Narrative Arts［MINA］」（以下、MINA（ミーナ））を4月1日にオープンする。現代美術ユニットL PACK.（エルパック）をディレクターとして迎え、アート作品に囲まれながらカフェとして飲食も楽しめるミュージアムを舞台に、アートとともに暮らす豊かで新しい日常を提供する。

東急グループでは、渋谷まちづくり戦略「Greater SHIBUYA2.0」を掲げ、渋谷駅周辺・広域渋谷圏において「働く」「遊ぶ」「暮らす」が融合した持続性のある街を目指し、まちづくりを推進している。100年に一度と称される大規模開発の進行とともに、都市機能の向上と文化的価値の創出を両輪に、渋谷を世界に誇るエンタテイメントシティへと進化させる取り組みを展開している。

MINAが位置する渋谷三丁目エリアは、古くからこの地で人々の暮らしを支えてきた渋谷川や金王八幡宮といった地域資源を備え、渋谷駅至近でありながら緑豊かで落ち着いた街並みが形成されている。周辺には複数の大学が点在する文教地区としての顔を持つ一方、2018年に誕生した複合施設「渋谷ストリーム」や、同社が運営する「Shibuya Open Innovation Lab（SOIL）」など都市機能の整備と共にIT企業の集積も進み、地元住民、学生、ワーカーなど多様な人々の活動の拠点になっている。

4月1日にオープンするMINAでは、長く受け継がれてきた地域の営みと、進化し続ける都市の動きが重なり合う「伝統と革新」という渋谷三丁目エリアの魅力を、アーティストの根源的かつ多角的な視点によって、より一層引き出すことを目指している。MINAの名称にある「Imaginary Narrative」とは「架空の物語」という意味を持つ。訪れた人が自分の居場所を見つけやすくなる「関わりの余白」を大切にし、アーティストたちとともにみなで物語を紡いでいくという思いが込められている。

館内にはまるで美術館の展示室のような空間があり、アート作品に囲まれながらカフェとして食事や会話を楽しむこともできる。季節ごとに展開される現代美術の展覧会を起点に、季刊誌の発行や体験型のラーニングプログラムなど、多彩な活動を行っていく。

同社は、MINAが提供する「アートと日常が交わる場」から生まれる新しい体験や交流を通じて、まちに新たな繋がりと賑わい、そして文化的価値の創造を図っていく考え。

［オープン日］4月1日（水）

東急＝https://www.tokyu.co.jp