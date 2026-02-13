ヤマハ発動機は、コストパフォーマンスに優れ、毎日の買い物など日常生活で活躍する電動アシスト自転車「PAS CHEER（パス チア）」の今年モデルを4月18日に発売する。

「PAS CHEER」は、初めて電動アシスト自転車を利用する方向けに、日常使いに必要な機能は十分に備えつつ、高いコストパフォーマンスを実現したモデル。主な機能は、スタンドを掛けるとハンドルがロック（半固定）される「スタンド連動式ハンドルストッパー」、てこの原理で軽い力でスタンド掛けができる「かるっこスタンド」、跨ぎやすく乗り降りしやすい低床U型アルミフレームの採用など。



「新型バッテリー」

今年モデルは、PASシリーズ初採用となる10.2Ah新型バッテリーを搭載した。従来モデルに比べて1.3Ah容量を拡大したことで、少ない充電回数で毎日のおでかけに使用できる。バッテリーの形状は、握りやすい仕様へ一新し、さらに高い利便性を実現した。また、「リフレクター一体砲弾型ランプ」を採用し、前方だけでなく足元まで広範囲を照らす。カラーリングは、シンプルでありながらアクティブな印象を与える「ディープレッド」を新たに設定した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月18日（土）

