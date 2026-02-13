スノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、2大会連続出場の小野光希（21＝バートン）が85.00点で自身初となる銅メダルを獲得した。五輪初出場の清水さら（16＝TOKIOインカラミ）が4位、工藤璃星（16＝TOKIOインカラミ）が5位。22年北京大会銅メダリストの冨田せな（26＝宇佐美SC）は9位だった。選手で2度、コーチで2度と計4度の五輪経験を持ち、今大会はスポニチで解説を務める青野令氏（35）が4人の技を解説した。

【解説】小野選手のメダル獲得の要因は、4、5発目のキャブ900（逆スタンスでおなか側に2回転半）からスイッチバック540（逆スタンスから背中側に1回転半）につないだ連続技でした。12人で唯一成功させた非常に難度の高い連続技で、全体的に高さやグラブ、クリーンさもありました。今大会のジャッジの傾向として、技の高さや独創性、グラブの評価が重視されています。女子では誰もやっていないつなぎができたことが、メダルにつながったと思います。

私自身、4年前は代表コーチとして小野選手と関わりました。当時印象に残っているのは、決勝で3回とも転倒した後、泣きながら「練習にたくさん付き合ってくれたのに申し訳ない。次は必ずやり返します」と言ってくれたことです。決勝1回目は小雪が舞う難しい条件でしたが、高さを落とさずに滑りきり、精神面でも大きな成長を感じました。

16歳の2人は、技を出し切れなかったことが、メダルを逃した要因でした。ただ清水選手は2回目まで転倒し、プレッシャーのかかる3回目にしっかり決めた精神力の強さに、大きな伸びしろを感じています。工藤選手も3回目に4発目の技の回転を上げる挑戦をしました。決まっていたら違う結果になっていたことでしょう。持ち味の魅せるスノーボードはしっかりアピールできており、2人とも4年後が楽しみです。

冨田選手は公式練習で転倒し、腰を強打しました。踏ん張りが利かない中、攻めきれずに悔しい結果となりましたが、2回目にルーティンを通したのはさすがでした。（10年バンクーバー、14年ソチ五輪代表、18年平昌、22年北京五輪代表コーチ）