◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ デンマーク10-7日本(大会7日目/現地12日)

予選リーグ2連敗スタートとなった日本。試合後、スキップの吉村紗也香選手が次戦以降への意気込みを語りました。

デンマーク戦、「前半は3点ダウンからスタートしてしまって苦しい展開だった」と振り返った吉村選手。「中盤から後半にかけてしっかりと食らいつけた」と語るとおり終盤には追いつきますが、惜しくも延長戦で敗れる形となりました。

吉村選手は「他のメンバーがセットアップを決めてくれるなかで、私がフィニッシュしきれなかった」と反省の弁を述べます。「そこを決めきりたいし、次に向けて気持ちを落とさず自信を持ってプレーしていきたい」と前を向きました。

次戦は1日空き、現地14日に第3戦のスイス戦となります。「この試合を振り返って、アイスの情報を共有し整理したい。次に向けてどう戦っていくか具体的に話して臨みたい」と意気込みます。

連敗スタートとなったチームですが、昨年9月の日本代表決定戦でも連敗から逆転し代表の座をつかみとりました。吉村選手は「どんなときも粘り強く、最後まで諦めない気持ちを常に持ってやりたい。今できることに集中して一投一投つなげていきたい」と、気持ちを新たに次戦へ臨むと語りました。