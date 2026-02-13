シンガーソングライターの宇多田ヒカル（43）が、12日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 めでたすぎてお祝いが止まらないSP」（後8・00）に出演。10歳になる長男との生活について語った。

同番組は、1日に放送した「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」の延長戦。司会の黒柳徹子は「インスタグラムを拝見したら、息子さんとバスケットボールをやるって書いてあった」と、宇多田の10歳長男との暮らしぶりに触れた。

そして黒い靴を履く2人の足元を映した写真が紹介されたが、どちらが長男のものか分からない紛らわしい様子に、宇多田は「私の靴を履いてるんですよね、今。足の大きさが同じで」と打ち明けた。

また「バスケ、私も中学生の頃にやってて、最近息子も好きになってやってるんで、近くでできるところを見つけてやってます」と明かした。

プレーする場所について「普通の高架下みたいな、グラフィティ（スプレーアート）とかが凄い、大丈夫？みたいなところで」といい、「ストリートバスケです」と笑顔を見せていた。

宇多田は14年に8歳年下のイタリア人男性と結婚。15年7月に第1子男児を出産し、16年に活動を再開した。男性とは18年に離婚。現在は英ロンドンを拠点に活動している。