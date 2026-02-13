元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。近況をつづった。

過去にPTSDを患ったことを公表していた渡邊さん。この日は「精神疾患に完治はない。寛解はするけど、死にたいという気持ちはずっとすぐそばにあって、それとうまく付き合っていかなければいけない」と書き出し投稿。

「精神疾患でも健康な人と同じように生活して、平気そうに見える人もいる。でもそれは頑張って平気を装っているだけ。平気に見せるためのパワーを使い切ったあとは、抜け殻のように動けなくなる。一生こんな感じなのかと思うと、生きることを投げ出したくなる」と続け「最近の私は冬眠中。時々平気な顔して外で仕事をして、そのあと数日家でぐったり。次に外へ出る時、元気に、普通に、平気に見えるようにするために、今は冬眠」と近況をつづった。

渡邊さんは2023年6月に体調を崩し、同7月以降に担当番組を降板するなどして療養していた。24年8月31日でフジテレビを退社し、同年9月1日に自身のSNSで「PTSD 心的外傷後ストレス障害」を患っていたことを公表していた。