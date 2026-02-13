『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（22）

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山 山口真季 前編



今年のオールスターゲームに出場した山口 photo by YUTAKA/アフロスポーツ





【自分を追い込まないことによる強さ】

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山の山口真季（26歳）は、いつだって超然としている。ミドルブロッカー特有の硬骨さを漂わせながらも、強いこだわりや執着を見せない。

「『自分はこうだから、周りも合わせてほしい』よりも『周りがそうなら、自分がそれに合わせて動く』というタイプですね。こちらから何かを言って相手がパニックになるくらいなら、自分がプレーを合わせます。そのほうがラクだと考えているので」

山口は「ラク」という言葉を使ったが、それは「合理的」とも言い換えられる。彼女は目的に向かって、情動ではなく理性で動ける。それがプレー効率を向上させているのだ。

2025−26シーズン、山口はミドルブロッカーとして異彩を放っている。１セットあたりのブロック決定本数は0.88でランキング２位（２月12日時点）。上位を外国籍選手が占めるなか、堂々と渡り合っている。

クイックも鮮烈で、総得点は日本人ミドルで１、２を争う。ネット際に立ちはだかり、攻守の両輪を回す姿は頼もしい。そびえ立つ仁王のように怨敵も退散させる迫力がある。

しかし山口は、華々しい活躍も淡々と受け止める。数字に関しては、もはや"他人事"だ。

「そもそも、ランキングは意識したことがないです。ブロックの本数に関しては、"今日はブロックが決まる日"という試合でいっぱい稼いだんじゃないですかね（笑）。相手のチーム状況にもよりますが、流れがよくなると向こうが焦って、こちらのブロックにスパイクを当ててくれることがあるんです。あとは、サーブで崩してからいい形でシャットすることも多いですしね。」

そう言って笑う彼女は、自分に余計な重圧をかけない。

「自分を追い込むとか、そういうのから逃げてます。"いい感じ"で生きているんです（笑）」

山口はもう一度大きく笑った。まとわりつくエゴをはがすような能力は、トップアスリートの世界では異能と言っていいだろう。エゴを燃やして高みを目指すのもアスリートとしてあるべき形のひとつだが、自分以上のものになろうとして自滅するケースも少なくない。彼女はできることに専念する縛りによって、最大出力を発揮することを可能にしているのだ。

【父から「バレーを続けてほしい」】

その姿勢が、オールラウンドさにつながっているのかもしれない。

「たくさんポジションを変えてきたので、ミドルのこだわりなどもありません」

彼女はきっぱりと言うが、執着を捨てていることが、選手としての器を広げているのではないか。

「そうなんですかね（笑）。（コートでの自身の役目に関しては）できないものはできないですけど、必要とされているなら、『じゃあ、やってみます』という感じです。たまにライトをやるのも飽きなくていいです。ミスしても、『本職じゃないし』って気楽に開き直れるから楽しいですよ」

山口は捉えどころがない。飄々とし、バレーに対する"体温"は低そうにも映る。ただ、体内には熱いものが流れている。大和南高校時代には、今でも忘れられない経験をした。

「３年生の最後の春高バレーで、（下北沢）成徳戦に負けたあと、体育館の外で集合したんです。監督と選手、保護者も集まったんですが、そこで監督が泣いたんです。見た目は"いかつい"し、それまで泣くことなんかなかったのに、私たちの前で涙を流した。それから、３年生ひとりひとりと握手をしたんですよ。それで、私たちもみんな泣き出して......それは今でも覚えてますね」

山口はその情景を愛おしむように言った。言葉よりも、行動そのものに重きを置いているのかもしれない。

「プレーする姿を見ていたいから、バレーを続けてほしい」

高校卒業を前に、山口の父はそう言って競技続行を促したという。娘はそれに応え、大学、Ｖリーグ、SVリーグでもトップのミドルになっている。一方の父は、試合を会場で見る。黒部での試合も、神奈川から５時間以上も運転して観戦しにやってくるという。親子ふたりの"有言実行の絆"があるのだろう。

「父は深夜に家を出るらしいですが......特に話をすることはなくて、試合が終わったあとに『お疲れさま。明日も頑張れよ』と声をかけられて、こちらが『気をつけてね』って見送るくらいですね」

【日本代表で得たもの】

2025年、山口はフェルハト・アクバシュ監督体制でスタートした日本代表メンバーに初選出された。

「代表で考え方が変わりました。『うまい人って、こういう時にこう考えるんだ』という状況判断も学べましたし、今まで以上に一歩引いて、客観的に全体が見られるようになりました。とにかく全体のレベルが高かったですね。私が（必要なことを）言おうと思った時には誰かが口に出しているんです」

山口は感心するように言った。ただ、日本代表の話をしながらも、「オリンピックで活躍する」といったように話を飛躍させないところが彼女らしい。

「代表で刺激は受けましたけど、それで『自分の未来が見えた』という実感はありません。目の前のことをやる、というのが持ち味、長所でもあるので、継続していきたいですね」

現実主義者の夢の追い方だ。

【プロフィール】

山口真季（やまぐち・まき）

所属：ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山

1999年３月13日生まれ、神奈川県出身。175cm・ミドルブロッカー。小学３年の時に友達に誘われてバレーを始める。中学時代にJOC神奈川代表チームに選ばれ、大和南高校３年時に春高バレーに出場。国士館大学でも活躍し、2021年にルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズ（現・信州ブリリアントアリーズ）に入団。翌年にＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ（現・ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山）に移籍した。2025年に日本代表に選出された。