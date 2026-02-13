「売れ残りというわけではない福袋」――昆虫・動物だけじゃない、篠原かをりの【卒業式、走って帰った】

動物作家・昆虫研究家として、さまざまなメディアに登場する篠原かをりさん。その博識さや生き物への偏愛ぶりで人気を集めていますが、この連載では「篠原かをり」にフォーカス！ 忘れがたい経験や自身に影響を与えた印象深い人々、作家・研究者としての自分、プライベートとしての自分の現在とこれからなど、心のままにつづります。今回は少し遅くなりましたが新年1回目のお得感のあるお話です。

※NHK出版公式note「本がひらく」の連載「卒業式、走って帰った」より

売れ残りというわけではない福袋

あけましておめでとうございます。

本日のエッセイは新年一発目にふさわしい華やかさはないのだが、福袋のようなものだと思ってほしい。

どういうことかというと、いろんなネタの詰め合わせである。一編として書くには短いネタを詰め込んだお得なセットである。エッセイにするほどでもなかったことを質より量で詰め込んでいるわけではない。大体2300～5000字で書いているエッセイには文量的に適さなかった短い思いつきや日々のあれこれをまとめたものである。



一つ目。流行に乗ってみる話。

私は、もともと非常に流行に疎い。しかし、「流行」というものに興味はある。特に博士課程では、その時代ごとの人々の価値観を反映した「表象」を扱ったので、流行とはなんたるかに強い関心を抱いている。

私の関心の対象である動物にも流行がある。良くない結果を招いてしまうことも多いのだが、特定の動物が人々の中で流行するということがある。かつて、ウーパールーパーやエリマキトカゲやチワワはCMによってその人気を大いに高めた。特定の種の流行は、乱獲や不適切飼育・繁殖につながってしまう危険をはらんでいる。

しかし、適切な距離感が守られている場合に限るが、良い結果につながることもある。

近年では、カピバラやハシビロコウ、シマエナガが人気となっている。こちらは、動物そのものというよりも、彼らをモチーフにしたキャラクターやイラストといった表象が人気の中心となっているので、前者の流行よりも健全だと思う。私が思うに、全ての生き物は、もともとそれぞれの魅力を備えているのだが、全ての動物から、その魅力を見出すことができる人は少ない。

だからこそ、南米の巨大ネズミ以上のものではなかったカピバラのかわいさを拾い上げ、発信する人がいたことで、多くの人がカピバラのかわいさの見方を知ることができたのだと思う。

私も同じように昆虫のかわいさを拾い上げて伝えることができたらどんなに良いだろうかと考える。



余談だが、流行とは人間だけのものではなく、それぞれの動物たちの中にも流行が生まれることがある。最近では、チンパンジーがお尻の間や耳の後ろに草を挟むのが流行したらしい。



流行という現象を理解したくて、昨年は意識的に流行を追ってみた。

追っていた流行は「ラブブ」と「シール」である。

小学生の従兄弟いとこがラブブが好きなので、私がハマらなくてもラブブの行き先がある。そして、シールは、幼児教室で働く母が常に必要としている。そのため、無駄になることがない。

結果として、ラブブにはハマらず、シールにはハマった。

ラブブにはハマらなかったが、発売元のPOP MARTの別キャラクター、スカルパンダにハマった。

こちらはラブブより端正な印象で人形に近い見た目をしている。

ずっと忘れていたのだが、私は中高生の頃、個展を巡るほど球体関節人形が好きだった。

スカルパンダは、球体関節人形に似た魅力を持っていた。

当時の経済力では本物は買えなかったので、作り方の動画を見て作ろうとしてみたり、ポストカードを買ったりして、いつか必ず本物の球体関節人形を買うのだと思っていたのに、いつの間にか好きだった事実ごと忘れてしまっていたのだ。

流行とは社会の中だけではなく、個人の中にもあるのだと実感した。

しかし、なくなってしまった「好き」も決して無駄になるものではない。



一度好きになったものは、再び出会ったときに好きだったときの思い出や空気感をよみがえらせてくれる。

シールにハマった理由としては、私自身が小学生だった頃にも流行していたことに加え、懐かしいモチーフがかなりラインナップに並んでいたことがある。

令和の小学生にもしずくちゃんやほっぺちゃんが愛されていることは、彼らと全く無関係である私を少し誇らしい気持ちにしてくれる。昔の同級生の活躍を見ているような気持ちだ。



また、はやりのものは、「流行している」あるいは「品薄である」というバイアスを抜きにしたときに、どのように映るのか知りたくて、子にも見せてみた。

ラブブは、少し怖かったようで袋にしまっていた。うちの1歳は、ベビースイミングで出会うキユーピー人形をかなり怖がっているので、どうやら、硬めの素材の顔を持つ人形が苦手らしい。

入手困難な「ボンボンドロップシール」を見せたところ、かなりテンションは上がっていたのだが、それ以上に100円ショップで買える、車柄のもっちりとしたシールを好んでいる。リピートを重ねて、もう3枚目である。そして、当然、希少性を考慮することもしないので、ボンボンドロップシールを惜しみなく、パパのくるぶしに貼っている。



二つ目。曲の解像度が高まった話。

年末、サフランを育てていた。サフランと聞くとお米を黄色く色づけるためなんかに使うスパイスを想像する人が多いだろうが、まさしく、そのサフランである。サフランは、クロッカスの仲間の紫色の花で、めしべを乾燥させたものがスパイスになるのだ。

育てていた理由は単純で、オンラインショップの販売ページの説明を見て、あまりに簡単すぎて疑わしいと思ったからだ。「育てていた」というのは正確ではない。サフランは、土も水もなしに芽を出し、花を咲かせるというのである。

昨年夏に、私の元に届いたのは、ペコロスほどの球根10個だった。涼しくなるとひとりでに芽を出すというので、しばらく木箱に並べて飾っていた。昨年は10月に入っても暑かったので、飾り始めてからしばらく全く進捗がなかったのだが、11月に入る頃一斉に芽を出し始めた。

サフランの花を見たのは初めてだったが、シックな花びらにめしべの鮮やかなアクセントが効いていて、なかなかかわいらしい花である。そして、小学生の頃に見ていたアニメの主題歌にサフランの花が歌われていたことを思い出した。



サフラン咲いた心に

砂嵐が止まない

砂漠よりも果てなき

時を彷徨さまよう



（島谷ひとみ『Falco-ファルコ-』2025年）

サフランの花というものを知らなかった頃は、この歌詞からなんとなくのエキゾチックな印象だけを受け取っていたのだが、土も水もない場所で花を咲かせることを知ってから聴くと、今まで以上に歌詞を味わえているような気がする。



同世代のアニメ好きはかなりテンションが上がる歌だと思うので、誰かとこの感動を分かち合いたいと思って、書いた。誰かに刺さるとうれしい。私以外の全員が既に知っていることだったら、どうしようという不安もある。



三つ目。わんこそばのプロになる話。

他のエッセイにも書いたが、私はバケットリストを作っている。そして、時々点検している。既に達成したものや興味の無くなった項目を削除して、今すぐできるのにやってないようなことを少なくとも一つは実行することにしている。

そして、今年、やってみようと思ったことが「わんこそば」である。



一人で淡々と食べすすめるものではないと思ったので、インスタの親しい友達限定のストーリーでわんこそばメンツを募ったところ、想定以上の反響があった。

さまざまな友人が声をかけてくれた結果、人生で一度はやってみたいと思っていたわんこそばを7回食べに行くことになった。人生で7回もわんこそばを食べた人はそういないと思う。

何度も繰り返すものではないように思うので、7回食べた経験があれば、ちょっとしたわんこそばのプロと言えるのではないだろうか。



もちろん、次があるからと手加減するようなことはなく、全ての回に対して全力で挑むつもりである。

私を突き動かすのは、もはや、わんこそばへのちょっとした興味ではない。

友人たちへの感謝である。



わんこそばというコンテンツの魅力もあってのことであるが、こんなにもなんてことのない呼びかけに気軽に応じてくれる人たちは、一生ものの友達と言えるのではないかと思った。

もちろん、わんこそばを食べに行かないからといって、一生ものの友達ではないというわけではない。

忙しい人もいるだろうし、わんこそばに興味のない人や、そばを食べられない人もいるだろう。

今年の目標としては、気になることをどんどんやって、恐れずに人を誘ってみることである。

そして、私も誰かにとってのわんこそばに参加表明できる人になりたいと思う。

今年もどうぞよろしくお願いします。

サフランの花：篠原さん提供

プロフィール

篠原かをり（しのはら・かをり）

1995年2月生まれ。動物作家・昆虫学者／慶應 義塾大学 SFC 研究所上席所員。これまでに『恋する昆虫図鑑～ムシとヒトの恋愛戦略～』(文藝春秋)、『LIFE―人間が知らない生き方』(文響社)、『サバイブ＜SURVIVE＞－強くなければ、生き残れない』(ダイヤモンド社)、『フムフム、がってん！いきものビックリ仰天クイズ』(文藝春秋)、『ネズミのおしえ』(徳間書店)、『歩くサナギ、うんちの繭』 (大和書房) 、『かわいいが見つかる！ 推しいきもの図鑑』（永岡書店）、『見つけたら神！ すごレア虫図鑑』（日本文芸社）などを出版。

バナーイラスト 平泉春奈

ＮＨＫ出版 本がひらく（外部リンク）