テレ東『元科捜研の主婦』が日曜劇場を抑えトップ 冬ドラマ初回注目度、トップ3は僅差の争い
●ミステリー×ホームドラマのハイブリッド作品
日曜劇場ではなく、“テレ東ドラマ”が1位だった――テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、1月にスタートした冬ドラマ初回の注目度ランキングを作成し、テレビ東京『元科捜研の主婦』がトップとなった。見逃し配信でも同局ゴールデン帯歴代最高を記録するなど、視聴者の強い関心を集めている。
『元科捜研の主婦』主演の松本まりか
○1位・2位・3位の差が0.1ポイントの接戦
初回放送で最も視聴者の注目を集めたのはテレビ東京『元科捜研の主婦』。続く2位はTBSの日曜劇場『リブート』、3位にはテレビ朝日『再会〜SilentTruth〜』がランクインしたが、1位・2位・3位の差がそれぞれ0.1ポイントという僅差の争いとなった。
今クールの注目度は1位が66.8％と、過去のランキングと比較すると比較的低調な結果だったといえる。ドラマの視聴方法は多様化しており、特に初回放送においてはリアルタイムでながら見をしつつ、面白ければ見逃し配信などでしっかり見るという視聴者もいるのかもしれない。
今回のランキングでは、性別による違いも見て取れた。男性と女性で注目度が高かった作品が分かれており、男女間での好みの違いがはっきりと出た結果といえるだろう。
また、世帯テレビオン率は10.6％を獲得した『リブート』が1位という結果に。今回も、日曜劇場が10％超えで圧倒的な強さを見せつけ、トップに立った。
以下では、個人全体注目度で1〜3位を獲得したドラマについて、それぞれどんな要素が視聴者をくぎづけにしたのかを考察していく。
冬ドラマ初回注目度ランキング
○男性視聴者の心をつかんだ『元科捜研の主婦』
1位の『元科捜研の主婦』は、注目度66.8%で堂々の1位を獲得。特に男性からの支持が高い傾向が見られる。
本作品は、テレビ東京と講談社が共同開発したオリジナルストーリー。主人公はかつて"科捜研のエース"と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織(松本まりか)。詩織は出産を機に退職し、現在は5歳の息子・亮介の育児と家事に奮闘する日々を送っている。新米刑事の夫・道彦を演じるのは横山裕。推理力はいま一歩ながら、時折"核心を突くような鋭いカン"を発揮する愛すべきキャラクターだ。
第1話では、大学教授の妻で家事アドバイザーの神田菜々美が自宅で絞殺される事件が発生。ペットカメラに映った犯人の姿から容疑者は担当編集者と目される。しかし、それに違和感を覚えた道彦は、家で詩織に相談し……というストーリーが展開された。「事件の話は家ではしない」というルールがありながらも、道彦から聞いた“100%のアリバイ”が気になった詩織は、科捜研の元同僚たちの協力を得て科学的に事件の真相を解明していく。
このドラマの大きな魅力は、科学の力で事件を解き明かす本格ミステリーでありながら、現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマという、いわばハイブリッドドラマである点にある。科学的な話が出てくるものの小難しさはなく、わかりやすく親しみやすい形で科捜研の面白さが描かれている。同時に、ミステリーでありながらホームドラマのあたたかさも感じられるバランスの良さが、多くの視聴者、特に男性視聴者の心をつかんだのではないだろうか。
高い注目度につながった要因として、科学の力を使い、どのように事件が解決するのかという点に視聴者の関心が集まったことが挙げられる。主婦という身近な立場の詩織が、専門的な知識で謎を解き明かしていく姿は、視聴者の目に新鮮で魅力的に映ったに違いない。さらに、第1話のラストでは小手伸也演じる人物が怪しげな動きを見せており、今後の展開からも目が離せない仕掛けが施されている。
「TVer」の総合ランキングでは、放送後から着実に順位を上げ、翌日には“総合ランキング1位”を獲得。第1話の放送後1週間における見逃し配信数はテレ東のゴールデン帯史上「歴代最高記録」を更新した。
科学捜査という専門性とホームドラマの温かさを両立させ、幅広い視聴者層を引きつけた『元科捜研の主婦』。今後の展開にも大きな期待が寄せられている。
●『リブート』初回から考察合戦が過熱
2位の『リブート』は、毎クール見ごたえある作品を世に送り出している日曜劇場枠での放送とあって、視聴者からの期待値も高く、世帯テレビオン率は10.6％を記録。主演の鈴木亮平を始め、戸田恵梨香、松山ケンイチといった豪華キャストが集結したことに大きな期待が寄せられたと考えられる。
このドラマは、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸(松山ケンイチ)が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩(鈴木亮平)として生きる=「リブート(再起動)」するという、エクストリームファミリーサスペンス。
第1話は、早瀬が2年半前に失踪した妻の遺体が発見されたと知らされ、さらに身に覚えのない殺害容疑をかけられるという衝撃的な展開からスタート。警察から追われる身となった早瀬は、刑事・儀堂から協力を提案されるが、なんと儀堂が何者かに刺殺されてしまう。妻の同僚だった謎の公認会計士・幸後一香(戸田)から儀堂に顔を変えて生きる(＝リブートする)ことを提案され、過去と家族を捨てて真犯人を探すことを決意する。
本作最大の話題となったのが、鈴木亮平と松山ケンイチによる「二人一役」。放送開始までシークレットとされていた松山がリブート前の早瀬陸役を演じることが判明し、SNSでは大きな盛り上がりを見せた。2人は撮影前から打ち合わせを重ね、お互いの癖や所作、呼吸まで徹底的に観察し合い、視聴者が違和感なく同じ人物と認識できるよう役を作り上げたという。その結果、松山から鈴木へと徐々に変わっていく演技は「気づいたら入れ替わっていた」「シンクロ率が高すぎる」と絶賛された。
序盤からハラハラドキドキする展開で視聴者を惹きつけ、嘘と真実が入り乱れる怒涛のスピード展開に、視聴者は目がくぎづけになったことだろう。第1話からさまざまな伏線が張り巡らされており、SNSでは早くも考察合戦が繰り広げられている。期待を裏切らない面白さで高い注目度を獲得した本作。今後もさらに盛り上がりが期待される、今期の大注目ドラマと言えるだろう。
○『再会』女性注目度が圧倒的数値で1位
テレビ朝日の火曜ドラマ『再会〜Silent Truth〜』第1話は注目度66.6%で3位を獲得し、今クールの注目作となった。
本作は、人気作家・横関大氏の第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー。主演は、数々の作品に出演し、その高い演技力が絶賛されている竹内涼真。ヒロインを務めるのは、圧倒的かつ幅広い表現力で人々を魅了し続ける井上真央だ。井上がテレビ朝日のドラマに出演するのは16年ぶりとあって、大きな話題となった。脚本は『フリーター、家を買う。』などで知られ、繊細な心理描写に定評のある橋部敦子氏が担当している。
物語の起点となるのは23年前。当時小学6年生だった飛奈淳一(竹内)は、仲が良かった同級生3人と共に、ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した。
第1話では、刑事となった淳一が故郷の警察署に異動し、ある殺人事件の捜査を担当することになる。そこで、23年前に秘密を共有した仲間の一人で、初恋の相手でもある岩本万季子(井上)と、なんと刑事と容疑者として再会を果たすことに……。さらに、事件で使われた凶器が、4人で埋めた拳銃だったことも判明。23年前に埋めたはずの罪が、時を超えて同級生たちの人生を変えていく。いったい誰があの拳銃を掘り起こしたのか、そして殺人事件の真犯人は誰なのか――初回から多くの謎が提示され、一気に視聴者を物語の世界に引き込んだ。
この作品の魅力は、登場人物たちが抱え込むさまざまな思いや秘密が繊細に交錯するストーリー展開にある。橋部氏の脚本による丁寧な心理描写が、登場人物それぞれの内面を深く掘り下げ、視聴者をくぎづけにした。
視聴質データを見ると、女性の注目度が71.6%という圧倒的な数値で、見事1位を獲得。一方で、男性の注目度は58.1%で13位と、男女間で大きな差が見られた。この結果から、本作が特に女性層から高い支持を集めていることがわかる。主演の竹内涼真、井上真央といった特に女性人気が高いキャストが集結していること、そして切ない恋愛要素を含むミステリーという設定が、女性視聴者の心を強くつかんだのではないだろうか。
また、コア視聴層からの評価も高く、62.0%で1位を獲得しており、幅広い世代から注目されたことがうかがえる。23年という時を経て再会した4人の同級生が、過去の秘密と向き合いながら真実を追い求める本作。物語は今後ますますの盛り上がりを見せ、視聴者がくぎづけになる展開が予想される。見逃し配信も好調で、注目度のさらなる上昇も期待できそうだ。
