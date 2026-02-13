"¥É¥é¥¯¥¨3"¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤½Ð ¡½¡½ À¼Í¥¡¦ÆüÌî Áï¤Î¥²¡¼¥àÃÌµÁ¡Ú#¿ä¥·¥´¥È¡¼¥¯¡Û
2·î13Æü(¶â)¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Ç¡¢¿À³Ú¤Î·»¡¦¿À°ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤ÎÆüÌî Áï¡£
¡Ø¶äº²¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÆüÌî¤Ë¡¢"¤¤¤Þ¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î"¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤Þ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢"¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î"¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤È¡ØSwitch 2¡Ù¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È·¡Ù¤«¤é¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê"·"¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡½¡½¼ÂºÝµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÅö»þ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î"¥É¥é¥¯¥¨·"¤Ï¡¢¿Æ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹ÔÎó¤¬¤¹¤´¤¯¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Æ¤¬¡ØÍß¤·¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡£Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ØÍß¤·¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤â¤¦¡ØÇã¤ª¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥½¥Õ¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐSwitch 2¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
¡½¡½¿Ê¤áÊý¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ê¹¶Î¬ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÂ¿¾¯Ä´¤Ù¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¹¶·â¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢Îã¤¨¤ÐÀÎ¤Ï¼öÊ¸¤À¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤ÏÉðÆ»¤Ç...¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ°é¤Æ¤Æ¤«¤é¤Þ¤º¸¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤«(¾Ð)¡×
¡½¡½¡Ö¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÏËâÊª»È¤¤¤È¸¼Ô¡¢Í¦¼Ô¡¢ÁÎÎ·¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡½¡½ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)
