【ズートピア公開10周年】記念カフェ「ズートピア2」OH MY CAFEに新メニュー&グッズ登場 / 3月6日から

「ズートピア2」OH MY CAFEでは、ディズニー･アニメーション映画『ズートピア』の公開10周年を記念し、2026年3月6日(金)より、新メニューおよびグッズの提供を開始する。

今回は、前作『ズートピア』の公開10周年を祝したフード･ドリンクメニューに加え、『ズートピア2』の名場面をモチーフにしたカフェオリジナルグッズやスーベニアを展開する。

新メニュー5品のうち4品は表参道の「ズートピア2」OH MY CAFE限定販売だが、「10thアニバーサリー･ビッグドーナツパフェ」及びスーベニア、オリジナルグッズは東京、大阪、名古屋にある5店で販売される。

〈新メニューラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆10thアニバーサリー･ビッグドーナツパフェ

価格:1,590円

『ズートピア』公開10周年を記念したスペシャルスイーツ。大きなチョコドーナツをトッピングし、オレンジとクリーム、ブルーベリーやドーナツ型シリアルで華やかに仕上げた。

◆【表参道限定】〈ジュディ〉にんじんペンサンドイッチプレート

価格:2,190円

ジュディ愛用の「にんじんペン」をモチーフにしたサンドイッチ。オレンジ色のパンにチキンを挟み、ポテト、オレンジ、ニンジンサラダを添えたプレート。

◆【表参道限定】〈パウバート〉スピナッチパスタプレート

価格:1,990円

オオヤマネコのパウバートをイメージした、鮮やかな緑色のほうれん草パスタ。ブロッコリーとレタスのサラダ付き。

◆【表参道限定】〈ジュディス〉“Kiss My Ring”トマトシチュー

価格:1,990円

ミスター･ビッグの孫娘ジュディスの指輪をイメージしたピンク色のライスと、トマトとチキンのシチューを組み合わせたプレート。

◆【表参道限定】〈ラス〉やあどもライムソーダ

価格:990円

セイウチの「ラス」と「ニブルズ」のコミュニケーション「やあども」をイメージしたライムソーダ。レモングラス入りで、特典コースターが付く。

〈スーベニア(価格はすべて税込)〉

◆テイクアウトボトルドリンク

価格:1,890円

デカフェアイスティーまたはデカフェアイスコーヒーを選べるボトルドリンク。特典コースター付き。

※2月23日(月)より販売開始。

◆ストローチャーム(ランダム5種)

価格:660円

※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき5点まで)

◆白雲石コースターA

価格:1,320円

※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき1点まで)

◆白雲石コースターB

価格:1,320円

※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき1点まで)

〈オリジナルグッズ(価格はすべて税込)〉

◆ステッカー(ランダム10種)

価格:605円

◆ビッグ缶バッジ(ランダム5種)

価格:770円

◆額縁マグネット(ランダム7種)

価格:990円

◆トートバッグ

価格:3,300円

〈開催概要〉

■東京/表参道:OH MY CAFE

期間:2025年12月19日(金)〜2026年4月19日(日)

住所:東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ 本館 地下3階

■東京/池袋:BOX cafe&space グランドスケープ池袋店

期間:2025年12月25日(木)〜2026年3月1日(日)

住所:東京都豊島区東池袋1-30-3B1F

■大阪/梅田:BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店

期間:2025年12月19日(金)〜2026年3月8日(日)

住所:大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA 6階

■東京/渋谷:BOX cafe&space SHIBUYA109渋谷店

期間:2026年2月5日(木)〜2026年3月15日(日)

住所:東京都渋谷区道玄坂2-29-1SHIBUYA109渋谷 地下2階

■愛知/名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店

期間:2026年2月12日(木)〜2026年3月15日(日)

住所:愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階

〈予約情報〉

･事前予約開始:2026年2月13日(金)18:00〜

･対象期間:2026年3月6日(金)〜4月19日(日)

･予約金:税込770円(1申込につき4席まで)

■「ズートピア2」OH MY CAFE

〈コピーライト表記〉

(C)Disney