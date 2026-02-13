【ズートピア公開10周年】記念カフェ「ズートピア2」OH MY CAFEに新メニュー&グッズ登場 / 3月6日から
「ズートピア2」OH MY CAFEでは、ディズニー･アニメーション映画『ズートピア』の公開10周年を記念し、2026年3月6日(金)より、新メニューおよびグッズの提供を開始する。
今回は、前作『ズートピア』の公開10周年を祝したフード･ドリンクメニューに加え、『ズートピア2』の名場面をモチーフにしたカフェオリジナルグッズやスーベニアを展開する。
新メニュー5品のうち4品は表参道の「ズートピア2」OH MY CAFE限定販売だが、「10thアニバーサリー･ビッグドーナツパフェ」及びスーベニア、オリジナルグッズは東京、大阪、名古屋にある5店で販売される。
【画像を見る】新メニュー５品、スーベニア、オリジナルグッズの画像をすべて見る〈新メニューラインアップ(価格はすべて税込)〉
◆10thアニバーサリー･ビッグドーナツパフェ
価格:1,590円
『ズートピア』公開10周年を記念したスペシャルスイーツ。大きなチョコドーナツをトッピングし、オレンジとクリーム、ブルーベリーやドーナツ型シリアルで華やかに仕上げた。
10thアニバーサリー・ビッグドーナツパフェ
◆【表参道限定】〈ジュディ〉にんじんペンサンドイッチプレート
価格:2,190円
ジュディ愛用の「にんじんペン」をモチーフにしたサンドイッチ。オレンジ色のパンにチキンを挟み、ポテト、オレンジ、ニンジンサラダを添えたプレート。
◆【表参道限定】〈パウバート〉スピナッチパスタプレート
価格:1,990円
オオヤマネコのパウバートをイメージした、鮮やかな緑色のほうれん草パスタ。ブロッコリーとレタスのサラダ付き。
◆【表参道限定】〈ジュディス〉“Kiss My Ring”トマトシチュー
価格:1,990円
ミスター･ビッグの孫娘ジュディスの指輪をイメージしたピンク色のライスと、トマトとチキンのシチューを組み合わせたプレート。
◆【表参道限定】〈ラス〉やあどもライムソーダ
価格:990円
セイウチの「ラス」と「ニブルズ」のコミュニケーション「やあども」をイメージしたライムソーダ。レモングラス入りで、特典コースターが付く。
【画像を見る】〈ジュディ〉にんじんペンサンドイッチプレート、〈パウバート〉スピナッチパスタプレート、〈ジュディス〉“Kiss My Ring”トマトシチュー、〈ラス〉やあどもライムソーダの画像を見る〈スーベニア(価格はすべて税込)〉
◆テイクアウトボトルドリンク
価格:1,890円
デカフェアイスティーまたはデカフェアイスコーヒーを選べるボトルドリンク。特典コースター付き。
※2月23日(月)より販売開始。
テイクアウトボトルドリンク
◆ストローチャーム(ランダム5種)
価格:660円
※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき5点まで)
◆白雲石コースターA
価格:1,320円
※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき1点まで)
◆白雲石コースターB
価格:1,320円
※全ドリンクメニューとセット購入可(1ドリンクにつき1点まで)
【スーベニア４種を画像で見る】〈オリジナルグッズ(価格はすべて税込)〉
◆ステッカー(ランダム10種)
価格:605円
◆ビッグ缶バッジ(ランダム5種)
価格:770円
◆額縁マグネット(ランダム7種)
価格:990円
◆トートバッグ
価格:3,300円
【オリジナルグッズ４種を画像で見る】〈開催概要〉
■東京/表参道:OH MY CAFE
期間:2025年12月19日(金)〜2026年4月19日(日)
住所:東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ 本館 地下3階
■東京/池袋:BOX cafe&space グランドスケープ池袋店
期間:2025年12月25日(木)〜2026年3月1日(日)
住所:東京都豊島区東池袋1-30-3B1F
■大阪/梅田:BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店
期間:2025年12月19日(金)〜2026年3月8日(日)
住所:大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA 6階
■東京/渋谷:BOX cafe&space SHIBUYA109渋谷店
期間:2026年2月5日(木)〜2026年3月15日(日)
住所:東京都渋谷区道玄坂2-29-1SHIBUYA109渋谷 地下2階
■愛知/名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店
期間:2026年2月12日(木)〜2026年3月15日(日)
住所:愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階〈予約情報〉
･事前予約開始:2026年2月13日(金)18:00〜
･対象期間:2026年3月6日(金)〜4月19日(日)
･予約金:税込770円(1申込につき4席まで)
■「ズートピア2」OH MY CAFE
〈コピーライト表記〉
