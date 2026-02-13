◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会大阪中央支部予選（７、８日・GOSANDO南港野球場ほか）◆中学生の部・１回戦 ナガセボーイズ６―７大阪八尾ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が７、８日、各支部で行われた。兵庫県西支部は兵庫大久保ボーイズが初戦を快勝して４強入り。大阪中央支部では松原ボーイズなどがベスト４を決めた。また、大阪阪南支部は決勝トーナメントが開幕し大阪泉大津ボーイズ、金岡ボーイズが準決勝進出。兵庫県東支部では兵庫神戸ボーイズなどが勝ち上がった。

大阪八尾が逆転勝ちで初戦を突破した。２点を追う４回２死二塁。１番・日野の右前適時打で１点差に詰めると、半矢主将が「今年初めての公式戦でワクワクした」と２打席連続安打となる内野安打で好機を広げた。和嶋が「ここで打ったらヒーロー。大きな顔ができる」と左前へ同点タイムリー。さらに、相手守備の送球が乱れる間に逆転の走者と自らも生還し、２点を勝ち越した。

このリードをキャプテンが守り切った。２回に４失点した先発・濱本が、「気合を入れ直した」と５回５失点で粘ったバトンを受けて６回のマウンドへ。７回に１点を失い、なおも２死満塁のピンチを招いたが、最後は意地の三振で切り抜けた。「主将としての気力の投球でしのげた。チーム状態は万全。あとはエラーや細かいミスをなくす」と半矢。２年ぶりの春の全国へ、全員でまい進する。