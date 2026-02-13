◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会大阪中央支部予選（７、８日・GOSANDO南港野球場ほか）◆中学生の部・準々決勝 東大阪布施ボーイズ４―１２藤井寺ボーイズ＝５回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が７、８日、各支部で行われた。兵庫県西支部は兵庫大久保ボーイズが初戦を快勝して４強入り。大阪中央支部では松原ボーイズなどがベスト４を決めた。また、大阪阪南支部は決勝トーナメントが開幕し大阪泉大津ボーイズ、金岡ボーイズが準決勝進出。兵庫県東支部では兵庫神戸ボーイズなどが勝ち上がった。

チャンスを逃さなかった。藤井寺は同点の４回、９番・越智が先頭で四球を選び井田、谷脇、大西が３連打。敵失も絡めて２点を勝ち越すと、さらに井川、三浦主将、谷脇の適時打などで一挙８得点と突き放した。

先発・越智は味方が３点先取した直後の２回、先頭から２者連続四球。「今年初の大きな試合で緊張して、最初は落ち着いた投球ができなかった」と４失点で逆転を許した。それでも、打線がその裏に同点に。仲間の援護に冷静さを取り戻し３、４回を０点に抑えた。

大西が５回を３人で締めて、５回コールドでベスト４入り。まずは初戦勝利の目標を達成した三浦は「もっと集中力を磨き、ミスをなくして、次の試合へ向けてレベルアップしたい」とさらなる高みを見据えた。