◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会大阪中央支部予選（７、８日・GOSANDO南港野球場ほか）◆中学生の部・準々決勝 北河内大東ボーイズ０―１０Ｘ松原ボーイズ＝４回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が７、８日、各支部で行われた。兵庫県西支部は兵庫大久保ボーイズが初戦を快勝して４強入り。大阪中央支部では松原ボーイズなどがベスト４を決めた。また、大阪阪南支部は決勝トーナメントが開幕し大阪泉大津ボーイズ、金岡ボーイズが準決勝進出。兵庫県東支部では兵庫神戸ボーイズなどが勝ち上がった。

一気に攻め立てた。松原は初回、先頭・吉岡の二塁打から１死一、三塁の好機をつくり木原が左前へ先制タイムリー。「４番として当たり前のこと」と胸を張った主砲の一打に坂口、山本も適時打で続き、打者１０人攻撃で５点を奪った。

強烈援護に先発・伊藤が応えた。４回１死から初安打を許して満塁とされたが、連続三振斬り。６５球中、変化球はわずか２球と“直球勝負”で９奪三振の４回完封勝利を挙げ、「レベルアップした自分の力を感じた」と自信を深めた。

「東京へ行くぞ」を合言葉に１０得点、４回コールドの快勝発進。木原は「好調を崩さないで優勝へ向かって打ちまくる」と鼻息を荒くした。１０点目のタイムリーを放った藤田主将も「試合前から皆、気合が高まっていて勢いのいい試合ができた。あとは小さなミスをなくして優勝へ突き進むだけ」。５年ぶりの春切符まで、あと２勝だ。