◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会兵庫県西支部予選（７日・三木総合防災公園野球場）◆中学生の部・１回戦 兵庫豊岡ボーイズ５―２２兵庫大久保ボーイズ＝４回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が７、８日、各支部で行われた。兵庫県西支部は兵庫大久保ボーイズが初戦を快勝して４強入り。大阪中央支部では松原ボーイズなどがベスト４を決めた。また、大阪阪南支部は決勝トーナメントが開幕し大阪泉大津ボーイズ、金岡ボーイズが準決勝進出。兵庫県東支部では兵庫神戸ボーイズなどが勝ち上がった。

止まらなかった。兵庫大久保は初回、長池の走者一掃三塁打、馬渡の適時二塁打など、いきなり打者一巡。２打席目となった３番・福本は「調子良かったので甘い球が来たら遠くへ飛ばそうと思っていた。芯に当たった」と右中間へランニング本塁打を放ち、打者１６人、一挙１１点を奪った。

猛攻は終わらなかった。２回にも福本の適時打、長池の適時二塁打などで８点追加。さらに上田も右中間に飛ばし、一気にホームへ。「監督も言っていましたけど、気を抜くなと。集中して追い込まれている中で結果が出せて良かった」。ともに公式戦初本塁打となった２人の活躍などで、２イニング連続の２ケタ得点をスコアボードに刻んだ。

一年前の春季全国大会予選は初戦で明石に１―３１の敗退。現最上級生の２年生世代が５人ながら奮闘し、その一人である福本が「この流れに乗って次の試合に臨みます」と言えば、同じく２年の上田も「とりあえず１勝できたので、次の試合も活かせたら」とさらなる飛躍を誓った。