◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会兵庫県東支部予選（７日・三木総合防災公園野球場ほか）◆中学生の部・１回戦 伊丹中央ボーイズ０ー２兵庫神戸ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が７、８日、各支部で行われた。兵庫県西支部は兵庫大久保ボーイズが初戦を快勝して４強入り。大阪中央支部では松原ボーイズなどがベスト４を決めた。また、大阪阪南支部は決勝トーナメントが開幕し大阪泉大津ボーイズ、金岡ボーイズが準決勝進出。兵庫県東支部では兵庫神戸ボーイズなどが勝ち上がった。

最後の打者を遊ゴロに仕留めると、兵庫神戸の先発・奥谷は捕手・松森とハイタッチを交わした。７回４安打完封。三塁を踏ませない快投に「体調も良かったので狙ったところに投げられ、味方も守ってくれて助かった」と、笑顔をのぞかせた。

練習試合では敗戦続きのチームだったが、嫌な流れをキャプテンが断ち切った。試合前、山下総監督から「今日はノビノビと声を出して頑張ろう」と伝えられると、２回２死一、二塁の場面で岡本主将が左越えの２点二塁打。貴重な先制点を奪い「つないでくれたチャンスだったので、チームを勢いづけたいと思った」と振り返った。

打線はわずか２安打もバッテリー中心の守備が光り、岡本も「みんな声が出て、いい雰囲気で最後までいくことができて良かった」と笑み。目指すは「支部で１位を取って全国」（岡本）と８年ぶりの大舞台だ。