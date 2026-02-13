【figma 下江コハル】 12月 発送予定 予約受付期間：2月13日～3月25日まで 価格：11,800円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma 下江コハル」を12月に発売する。本日2月13日より予約受付を開始し、価格は11,800円。

「ブルアカ」こと「ブルーアーカイブ」よりトリニティ総合学園1年生・補習授業部に所属する「下江コハル」のfigmaが発売される。作中でも多彩な表情を見せる彼女を再現した商品になっており、表情パーツとしては「恥じらい顔」、「泣き顔」、「笑顔」に加え、代名詞とも言える「ネコ目顔」が用意。武器の「ジャスティス・ブラック」といったオプションパーツも用意される。

なお、グッドスマイルカンパニーの公式ショップ特典としては様々な物を隠す際にも活躍する「禁止看板」が付いてくる。

figma 下江コハル

発送予定日：12月

予約受付期間：2月13日～3月25日まで

価格：11,800円

サイズ：全高約135mm

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.