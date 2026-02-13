◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会大阪阪南支部予選（７日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場）◆中学生の部・決勝トーナメント１回戦 大阪泉大津ボーイズ３ー２大阪狭山ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が７、８日、各支部で行われた。兵庫県西支部は兵庫大久保ボーイズが初戦を快勝して４強入り。大阪中央支部では松原ボーイズなどがベスト４を決めた。また、大阪阪南支部は決勝トーナメントが開幕し大阪泉大津ボーイズ、金岡ボーイズが準決勝進出。兵庫県東支部では兵庫神戸ボーイズなどが勝ち上がった。

大阪泉大津が昨秋の関西秋季大会支部代表同士の対決を制し、４強を決めた。初回に今井の犠飛で先制も、直後の２ランでひっくり返された。迎えた４回２死から武仲、代打・青木が連打し、小森主将が四球。満塁の絶好機に野上が左前へ逆転２点打を運んだ。「（２回２死二、三塁の打席で）チャンスを潰していたので、絶対に打つ気持ちで思い切って振った」。この日２安打目の決勝打で、２番打者がヒーローになった。

新チーム始動後最初の大舞台だった関西秋季は、本大会初出場で８強と躍進。深めた自信が、春切符を懸けた戦いにもつながっている。１番打者で３四球を選び勝利に貢献した小森は「チームプレーで勝てた。秋に勝ったからと油断せずにいきたい」と引き締めた。