◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会大阪阪南支部予選（７日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場）◆中学生の部・決勝トーナメント１回戦 大阪深江ボーイズ０ー７X金岡ボーイズ＝６回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の予選が７、８日、各支部で行われた。兵庫県西支部は兵庫大久保ボーイズが初戦を快勝して４強入り。大阪中央支部では松原ボーイズなどがベスト４を決めた。また、大阪阪南支部は決勝トーナメントが開幕し大阪泉大津ボーイズ、金岡ボーイズが準決勝進出。兵庫県東支部では兵庫神戸ボーイズなどが勝ち上がった。

金岡が両輪の好投と、効果的な攻撃で完封コールド勝ちを収めた。試合をつくったのが左腕・豊田。「できるだけストライクを投げ、球数を少なくいこうと。変化球で三振を取れたのが良かった。今までで一番」と声を弾ませた通り、５回を４奪三振で０封。６回を締めた右腕の森岡正と完封リレーを果たした。

打線は妻鳥が初回にバント安打、３回も左前打で好機を広げて得点。チーム計４安打ながら７得点とリズムに乗せた。「しっかり打ち返すことができた。自分が塁に出ないと、チームのためにならないと思っている」と責任感をにじませた２番打者に加え、先発左腕を含めたスタメン５人が１年生。フレッシュパワー全開で４強決戦にぶつかる。