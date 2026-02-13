ロングボディ5人乗りの限定車

ステランティス・ジャパンは、フィアット・ブランドのMPV（マルチパーパス・ビークル）『フィアット・ドブロ』の日本専用限定モデル『フィアット・ドブロ・マキシ5（チンクエ）ビアンコ・ジェラート（Doblo MAXI 5 Bianco Gelato）』を、発売した。

【画像】タフギア感がプラスされた『フィアット・ドブロ・マキシ5ビアンコ・ジェラート』とステランティスのきょうだい車たち 全52枚

本モデルは、ロングボディのドブロ・マキシをベースに、3列シートから2列シートのの5人に乗り仕様へと変更し、最大2693Lの大容量ラゲッジスペースを実現している。



これは5人乗り標準ボディの2126Lを大きく上回る積載力を発揮する。このロングボディに2列シートという仕様は、昨年7月に同乗した限定車『ドブロ・マキシ5ブラック・エディション』で初採用され、アウトドアユースから日常の大荷物まで、多彩なシーンに対応する実用性で多くの支持を集めた。

また、同時にドブロの全モデルに、運転者のわき見や疲労・眠気などに対して警告音と画面表示で注意を促す『ドライバーモニタリングカメラ』を標準装備し、より安全性が高められた。

『フィアット・ドブロ・マキシ5ビアンコ・ジェラート』は150台の限定で、価格は437万円となる。

なお、通常モデルのドブロは、標準ボディ・5人乗りの『ドブロ』が419万円、ロングボディ・7人乗りの『ドブロ・マキシ』が439万円となる。

アクティブに使いこなせる特別仕様

限定車『フィアット・ドブロ・マキシ5ビアンコ・ジェラート』は“よりタフに、より美しく、よりアクティブに使いこなせるドブロ”をコンセプトに、ボディカラーには洗練された印象の『ジェラートホワイト』を設定するほか、充実の専用装備を備える。

とりわけ『専用ラゲッジフロアボード』は、熱や水、摩擦に強いメラミン化粧板を使用し、アウトドアシーンでも気兼ねなく扱えるように開発された。



特別装備のメラミン化粧板製『専用ラゲッジフロアボード』。 ステランティス・ジャパン

また、フロント部およびインテリアに装着された『専用エンブレム』は、耐久性と質感に優れたハイボスカル素材を使用し、特別感を際立たせるものとなっている。

さらには、車内に設置する収納箱としてはもちろん、アウトドアなどでも広く活用できる『フィアット×ソー（THOR）オリジナルギアボックス』も付属する。