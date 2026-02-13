１着で４通りの着こなし可能なブラウス新発売 物価高の影響で洋服も″１着のコスパ重視″の声
青山商事は、襟と袖のフリルを自由に着脱できる『4WAYバンドカラーフリルブラウス』を本日から「洋服の青山」主要200店舗および公式オンラインストアで発売する。
【画像】オンもオフも行ける！1着で4度おいしいブラウス
働き方やライフスタイルの多様化により、仕事の合間に子どもの行事へ参加したり、終業後に食事会やイベントへ向かったりと、時間を効率的に使うビジネスパーソンが増えている。加えて物価高騰の影響で節約志向も高まり、複数の場面で着回せるコストパフォーマンスの高い商品への関心が強まっているという。こうした背景を受け、「1着で印象が変わるインナーが欲しい」「シーンに合わせて雰囲気を変えたい」といった声に応える形で企画された。
本商品は、襟と袖のフリルを組み合わせることで、1着で4通りのスタイルを楽しめる。デスクワーク時やさりげなくトレンド感を取り入れたい場合は袖フリルで手元にアクセントを加え、顔周りを華やかに演出したい場合は襟フリルを装着するなど、用途や気分に応じて印象を変えられる。フリルをすべて外せばシンプルなバンドカラーブラウスとして着用できる。
袖口にはワンタッチ式ボタンを採用し、外出先でも簡単に着脱できる仕様とした。フリルをバッグに入れて持ち運べば、その場でスタイルチェンジが可能だ。襟元にはあえて標準的なボタンを使用し、パーツ装着時も浮きにくく、首筋に沿うすっきりとしたシルエットに仕上げている。
1着で印象を切り替えられる機能性と、日常に取り入れやすいデザイン性を両立させた同商品は、ビジネスシーンの新たな選択肢となりそうだ。
【画像】オンもオフも行ける！1着で4度おいしいブラウス
働き方やライフスタイルの多様化により、仕事の合間に子どもの行事へ参加したり、終業後に食事会やイベントへ向かったりと、時間を効率的に使うビジネスパーソンが増えている。加えて物価高騰の影響で節約志向も高まり、複数の場面で着回せるコストパフォーマンスの高い商品への関心が強まっているという。こうした背景を受け、「1着で印象が変わるインナーが欲しい」「シーンに合わせて雰囲気を変えたい」といった声に応える形で企画された。
袖口にはワンタッチ式ボタンを採用し、外出先でも簡単に着脱できる仕様とした。フリルをバッグに入れて持ち運べば、その場でスタイルチェンジが可能だ。襟元にはあえて標準的なボタンを使用し、パーツ装着時も浮きにくく、首筋に沿うすっきりとしたシルエットに仕上げている。
1着で印象を切り替えられる機能性と、日常に取り入れやすいデザイン性を両立させた同商品は、ビジネスシーンの新たな選択肢となりそうだ。