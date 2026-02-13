ÊÆ¡¢Å´¥¢¥ë¥ßÀ½ÉÊ¤Î´ØÀÇ½Ì¾®¤«¡¡²Á³Ê¹âÆ¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÉÔËþ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¡¢ÀöÂõµ¡¤ä¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ê¤ÉÅ´¹Ý¤ä¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ë¤«¤«¤ë´ØÀÇ¤Î½Ì¾®¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¹âÆ¤Ø¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉÔËþ¤ËÀ¯¸¢¤¬´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆÀ¯¸¢¤ÏºòÇ¯3·î¡¢Í¢Æþ¤¹¤ëÅ´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ø¤Î25¡ó¤Î´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¡¢6·î¤Ë¤Ï50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤òÅ´¹Ý¤ä¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò»È¤Ã¤¿ÇòÊª²ÈÅÅ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÇÉÀ¸ÉÊ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£