第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど、初回から好調が続く日曜劇場『リブート』。

【写真】悪徳刑事・儀堂の隣で、正義とは何かと迷いながら…

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを一人ずつ紹介していきます。

足立 翼（あだち・つばさ） 儀堂の部下／警視庁捜査一課・儀堂班刑事…蒔田彩珠さん

儀堂班に所属する正義感に満ちた若手刑事。

現場に流れる気配を素早く察し、儀堂の動きを最も近くで支える存在。

また儀堂の動きを最も近くで追う立場として、彼女が“何を掴むのか”が重大な鍵を握る。

蒔田さんのTBS日曜劇場出演は2025年1月期の『御上先生』以来となる。

幅広い作品に出演し確かな演技力を培ってきた彼女が、刑事役に初挑戦。悪徳刑事・儀堂の隣で、正義とは何かと迷いながら奮闘していく。その姿に期待が高まる。

蒔田彩珠さんコメント

まず、性格の全く違う２人を演じ分ける難しい役どころを鈴木亮平さんが演じられるというだけで、面白いに決まってる！ と思いながら台本を読ませていただきました。

物語は想像を遥かに超える複雑さで、次々見せる予想外の展開に夢中になりました。亮平さんは以前観た映画での怖い役の印象が強く、お会いする前はとても緊張しましたが、実際はニコニコしていて優しくて面白くて温かい方でした。

しかし、現場での熱心な様子や本番が始まるとキリッと別人になる様は、リブートした？？ と思ってしまう程でした。

今回、初めての刑事役・足立翼を演じさせていただきました。優しく真っ直ぐな性格で、残された家族のため、事件解決のため迷いなく突き進んでいく、視聴者の方に一番近い役どころだと思います。

足立と一緒に考察したり、ハラハラドキドキしていただけたらと思います。

そしてサスペンスを楽しむ一方で、登場する全ての人が誰かの為に懸命に戦う愛の物語なんだ！ と気がついた時の感動を視聴者の方にも味わっていただきたいです。