充実の販売網にも注目

物価の上昇や装備の進化が続く中、新型車が登場するたびに価格も上がり続けています。

かつての予算では手が届きにくくなるほどクルマの購入に対するハードルは高まっていますが、トヨタブランドから100万円を下回るグレードが設定されている軽セダンが存在します。それが「ピクシスエポック」です。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ最安「軽セダン」です！ 画像で見る（30枚以上）

その名前に聞き馴染みのない方もいるかもしれませんが、ピクシスエポックはトヨタの販売店で手に入れることができる貴重な軽自動車です。トヨタは軽自動車の自社開発は行っておらず、開発と製造はダイハツに委ねています。

しかし、需要が非常に高い軽自動車の市場を無視することはできず、あらゆる顧客のニーズに応えるため「軽自動車という選択肢を排除しない」という戦略をとっています。

この戦略のもと、2011年にOEM供給されるクルマに「ピクシス」という名前を付けてトヨタブランドでの販売が始まりました。ピクシスエポックは、「ピクシス スペース」「ピクシス トラック」に次ぐ第3弾として、ダイハツの「ミライース」をベースに登場したモデルです。

実質的にはミライースと同一のモデルであり、エンジンやグレード構成、駆動方式の選択肢に至るまで共通仕様となっています。ハイブリッドシステムは搭載していませんが、WLTCモードで25km／L（2WD）という優れた燃費性能を誇ります。また、軽い車重がもたらす軽快な走行性も魅力であり、シンプルだからこそ基本性能の高さが際立つ軽自動車と言えるでしょう。

グレードは「B “SA III”」「L “SA III”」「X “SA III”」「G “SA III”」の4種類が用意され、それぞれに2WDと4WDが設定されています。グレード名にある「SA III」は、ダイハツの予防安全機能群である「スマートアシスト（スマアシ）」の第3世代が搭載されていることを示しています。

スマアシは、衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）をはじめ、先行車発進お知らせ機能、車線逸脱警報機能、オートハイビームのほか、前後の誤発進抑制制御機能などを備え、ペダルの踏み間違えなどによる万が一の事故のリスクを軽減してくれます。

ピクシスエポックを選ぶ上で見逃せない大きなメリットが、ミライース譲りの基本性能に加え、トヨタの広大な販売ネットワークでメンテナンスを受けられる点です。ダイハツの店舗数が約770店舗であるのに対し、トヨタは約4700店舗と6倍以上のネットワークを誇り、購入後の安心感につながっています。

トヨタのディーラーで働くセールス担当者も、「販売ネットワークの規模が大きいため、お近くのディーラーがたまたまトヨタだったというご縁でご購入いただくお客様もいらっしゃいます。もちろん当店で点検整備から車検まで一貫して対応させていただきますし、将来的にお乗り換えを希望されるお客様には、別のモデルをご提案しやすいという利点もあります」と、この販売網が強みだと話します。

価格（消費税込）は99万2200円から144万6500円に設定されており、手頃な価格を求めるユーザーにとって心強い存在です。コストパフォーマンスを重視する人々にとって、ピクシスエポックは有力な選択肢となるでしょう。

決して目立つタイプのクルマではありませんが、燃費や安全性は高い水準にあり、実際に運転してみると意外なほど軽快でスポーティな一面も感じられます。「あえてトヨタの軽を選ぶ」という選択は、安心感と実用性を両立させる、賢明なクルマ選びの一つと言えるかもしれません。